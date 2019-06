Wirtschaft

Schweiz

General Electric will in der Schweiz weitere 450 Stellen abbauen



General Electric will in der Schweiz weitere 450 Stellen abbauen

Bild: AP/AP

Der US-Konzern General Electric (GE) setzt in der Schweiz erneut das Sparbeil an. Der Konzern will rund 450 Jobs in Birr und Baden abbauen und macht «Herausforderungen auf dem globalen Energiemarkt» dafür verantwortlich. Beide Standorte sollen erhalten bleiben.

Auszug aus der Medienmitteilung von GE (...) Von den 450 potenziell betroffenen Stellen sind derzeit mehr als 10 Prozent aufgrund von natürlicher Fluktuation nicht besetzt. Diese Reorganisation steht im Einklang mit dem Unternehmensziel, die operative und finanzielle Leistungsfähigkeit der Geschäfte zu verbessern, die Organisation zu vereinfachen und so die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Die Vorschläge werden mit den europäischen und lokalen Arbeitnehmervertretern abgestimmt, bevor Entscheidungen getroffen werden.

GE ist sich der sehr schwierigen Situation für die Mitarbeitenden bewusst. Das Unternehmen verpflichtet sich, den bestehenden umfassenden Sozialplan weiterzuführen. Er soll den Mitarbeitenden helfen, schnell wieder eine Arbeitsstelle zu finden. (...)

Mehr Informationen in Kürze

(aeg/sda/awp)

Abonniere unseren Newsletter