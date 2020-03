Wirtschaft

Absturz: Schweizer Börse fällt 6 Prozent

Drastische Reaktion der Schweizer Börse: Der SMI verliert zum Start deutlich an Wert. Er sackt um 6 Prozent ein und fällt unter die Marke von 9000 Punkten. Letztmals hatte er vor über einem Jahr unter der Marke von 9000 Punkten notiert.

Direkter Auslöser der starken Kursverluste waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend (Ortszeit) unter anderem ein 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus Europa.

Enttäuscht reagierten die Analysten auch auf Trumps Pläne zur Eindämmung der wirtschaftlichen Effekte der Pandemie, welche ihnen zu wenig weit gehen. Die US-Börsen hatten am Vortag ebenfalls massiv im Minus geschlossen. Der New Yorker Dow Jones Index büsste 5.86 Prozent ein.

Auch an den asiatischen Märkten sind die Börsen abgestürzt. Der japanische Nikkei notiert aktuell 3.8 Prozent im Minus, die Börse in Hongkong und Südkorea je 3.4 Prozent und jene in Shanghai 1.5 Prozent.

Die grassierende Unsicherheit lässt auch den Schweizer Franken ansteigen. Der Euro/Franken-Kurs fiel in der Nacht bis auf 1.05545 Franken, aktuell notiert er bei 1.0562 Franken.

Im Tagesverlauf steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Allgemein wird erwartet, dass die Währungshüter Massnahmen ergreifen werden, um die wegen des Coronavirus angeschlagene Wirtschaft zu stützen. Dies wiederum könnte den Franken noch weiter stärken und die Schweizerische Nationalbank ihrerseits zum Eingreifen zwingen. (sda/awp)

