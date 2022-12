So verteilen sich die grössten Firmen in der Schweiz – das Muster ist deutlich

Die Daten der Top-50-Unternehmen kommen vom jährlichen Ranking des Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet und der Handelszeitung (Stand: Juli 2022). Die Auswahl der Karte mit nur in der Schweiz gegründeten Unternehmen erfolgte durch uns aufgrund der Top 500 und wurde mit einigen wenigen bekannten Firmen ergänzt. Die Standorte auf der Karte sind nicht genau am Firmenstandort. Damit die Karte lesbar bleibt, haben wir diese in einigen Fällen um die Hotspot-Regionen grupiert.​

Wo sich die Unternehmen genau befinden, was sie herstellen, wie hoch ihr Umsatz ist und welchen Platz sie im Ranking erreichen, siehst du in der untenstehenden Tabelle:

In der Schweiz gegründete Firmen in den Top 50 wurden hier nicht berücksichtigt. Die Karte zeigt nicht die genauen Standorte, sondern je nach Gedränge um einen Ort einfach die Region.

Da in der Liste der grössten Schweizer Unternehmen diverse nicht (nur) in der Schweiz gegründet wurden, haben wir noch eine zweite Karte erstellt. Gezeigt werden ausgewählte bekannte Firmen aus den Top 500 der Schweiz, plus einige bekannte Firmen ausserhalb dieser Liste (beispielsweise Rivella, Caran d'Ache oder Läderach).

Wir haben uns gefragt: Wo haben die Top 50 aus dieser Liste ihren Hauptsitz in der Schweiz? Aus Liechtenstein schafft es Hilti (Schaan) mit Rang 48 gerade noch in die Top 50.

