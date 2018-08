Wirtschaft

Nach dem Verkauf der Privatbank Notenstein durch Raiffeisen an Vontobel gehen weitere 50 Stellen verloren. Diese werden bei der Raiffeisen Schweiz und bei der IT-Firma Arizon abgebaut, wie der Schweizerische Bankpersonalverband SBPV am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. (awp/sda)

