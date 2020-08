«Akt purer Feigheit»: Das sagen Expertinnen zur Globetrotter-Soziokratie

Review

Wetten? Dieses 180-Franken-Handy ist sogar für dich gut genug

Das Nokia 5.3 ist ein 180-Franken-Smartphone, das weit mehr kann, als es der Preis erahnen lässt. Für wen es sich lohnt, verrät der Langzeittest.

Es ist kein Geheimnis: Highend-Smartphones werden immer teurer, gleichzeitig werden ausreichend gute Geräte immer günstiger. Das Nokia 5.3 ist so ein Handy, das weniger als 200 Franken kostet und trotzdem alles bietet, was die meisten Handy-Nutzer erwarten: Gute Performance, lange Akkulaufzeit und eine solide Kamera (die Übersicht der Spezifikationen befindet sich am Ende des Artikels).Ich habe Nokias neues Budget-Handy knapp drei Monate im Alltag sowie in den Sommerferien getestet. Das sind …