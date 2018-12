Wirtschaft

Schweiz

1300 Burgunder für 10 Millionen Euro versteigert



Nettes Sümmchen für leckeres Tröpfchen: 1300 Burgunder für 10 Millionen Euro versteigert

In Genf sind am Sonntag bei einer Wein-Auktion rund 1300 Flaschen Burgunder für 10,2 Millionen Euro versteigert worden. Die wertvollen Tropfen stammten aus nur einer einzigen Sammlung aus Europa, deren Besitzer aber anonym bleiben wollte.

Nach Angaben des Auktionshauses Baghera Wines wurde das Glanzstück der Auktion für stattliche 486'000 Euro verkauft. Es handelte sich um einen Satz aus 12 Flaschen Wein des französischen Guts Romanée-Conti der Jahrgänge zwischen 1937 und 1991. Sein Wert war zuvor auf 100'000 bis 166'000 Euro geschätzt worden.

H-1 avant le début de la 1ère vente aux enchères entièrement composée de vins du Domaine de La Romanée-Conti, à Genève. Les 1.363 flacons ont été estimés à 4 millions € par la maison Baghera Wines, mais 7,5 millions € en ordres écrits ont d'ores et déjà été passés ! pic.twitter.com/e3yqEHQllv — La Revue du vin de F (@LaRVF_mag) 2. Dezember 2018

Auch weitere Flaschensätze übertrafen bei der Versteigerung die Erwartungen um das Doppelte. «Sowohl der Verkäufer als auch die Käufer waren zufrieden», sagte Michael Ganne, Direktor von Baghera Wines, selbst überrascht von den hohen Bietersummen.

Die Käufer stammten gemäss Mitteilung zu etwa 70 Prozent aus dem asiatischen Raum, zu 15 Prozent aus Frankreich.

Das Weingut Romanée-Conti im französischen Burgund gilt als eines der wertvollsten und begehrtesten Weingüter der Welt. Aus dessen Produktion stammt auch die teuerste jemals versteigerte Flasche. Der Wein aus dem Jahr 1945 war am 13. Oktober in New York für einen Flaschenpreis von rund 491'000 Euro verkauft worden. (aeg/sda)

«Glühwein ist sch**sse» Video: watson/Emily Engkent

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter