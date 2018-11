Wirtschaft

Schweiz

Schweizer trinken 50 Flaschen Wein pro Jahr



Schweizer trinken 50 Flaschen Wein pro Jahr – damit verpassen wir das Podest nur knapp

Der weltweite Weinkonsum ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen – um 0,8 Prozent auf 244 Millionen Hektoliter. Diese Zahl nannte jetzt das Deutsche Weininstitut in Bodenheim bei Mainz auf der Grundlage neuer Schätzungen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV).

Portugal auf Platz 1 mit 78 Flaschen

Bezogen auf Menschen ab 15 Jahren liegen die Schweizer Weintrinker mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von 37 Litern auf dem vierten Platz. Angeführt wird diese Rangliste von Portugal mit 58,8 Litern vor Frankreich (50,7) und Italien (44,0). Geht man von einer Menge von 0.75 Litern pro Flasche aus, macht das 78 Flaschen für Portugal. Bei der Schweiz entspricht die Menge 50 Flaschen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Schweizer trank im Jahr 2017 54,3 Liter Bier pro Jahr.

Die USA macht 14% des globalen Weinkonsums aus

Rechnet man nur nach Masse, trinkt die USA am meisten Wein. Insgesamt trinken die Amerikaner ganze 14% des Weins. Gefolgt werden sie von Frankreich (11%) und Italien (9%).

Exportweltmeister ist Spanien mit 23,2 Millionen Hektoliter

Die Spanier exportieren am meisten Wein, sofern man nur die Masse betrachtet. Zusammen mit Italien und Frankreich machen sie 55% des globalen Weinexports aus. Allerdings zeigt die Statistik, dass Frankreich gemessen am Wert des Weins der grösste Exporteur ist. Will heissen: Frankreich qualitativ hochwertigeren Wein.

Grösster Weinimporteur: Deutschland

Der grosse Kanton im Norden ist kein Weinanbauer. Gepaart mit einem relativ hohen Weinkonsum führt dies zum ersten Platz in der Kategorie Weinimporteur. Gefolgt werden sie vom Vereinigten Königreich und den USA. Wenn man nach dem Wert der importierten Ware geht, tauschen aber die USA und Deutschland den Platz.

Weinproduktion 2018: Angeführt von Italien mit 48,5 Millionen Hektoliter

Am meisten Wein produziert wird in Italien mit 48,5 Millionen Hektolitern. Knapp darauf folgt Frankreich mit 46,4 Millionen Hektolitern. Auf dem dritten Platz folgt Spanien mit 40,9 Millionen. Zusammen mit den USA (23,9 Mio.) und Argentinien (14,5 Mio) produzieren diese fünf Länder 63% des gesamten Weins.

Während die grossen Anbauer stagnieren oder abnehmen, steigt die Relevanz von China als Weinanbauer

In Ländern mit eigener Weinproduktion sei seit einigen Jahren ein eher rückläufiger Weinkonsum festzustellen, erklärt das Weininstitut. Gestiegen seien die weltweiten Weinexporte. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 108 Millionen Hektoliter Wein grenzüberschreitend gehandelt - «und damit fast jede zweite Flasche Wein ausserhalb des Produktionslandes getrunken». (jaw/awp/sda/dpa)

