In der Causa Locher geht es um die Übernahme der Firma Eurokaution, einem Anbieter von Mietkautionsversicherungen, sowie einer möglichen Beteiligung von Raiffeisen an der «Arena Thun», dem neuen Fussballstadion des FC Thun, inklusive möglicher Namensrechte. In diesem Fall scheint die Beweislage betreffend eine mögliche Provision für Pierin Vincenz dünn zu sein, was Wernli hervorhebt. Nun ist Pause bis 13.30 Uhr. Sebastian Aeppli bestätigt, dass der Prozess vermutlich heute zu Ende sein wird.