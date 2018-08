Kylie Jenner – mit Lippenstift zur jüngsten Milliardärin der Welt

Wirtschaft

Am Freitag wird Kylie Jenner 21 und bis Ende des Jahres voraussichtlich jüngste Selfmade-Milliardärin aller Zeiten. Ihr Imperium beruht fast ausschliesslich auf der eigenen Prominenz - und auf der Werbemaschine Instagram.

Wer Aktienkurse von Unternehmen bewegen kann, muss ein sehr mächtiger Mensch sein. Normalerweise schaffen so etwas vielleicht Notenbankchefs wie Mario Draghi oder schwerreiche Spekulanten wie George Soros. Doch Anfang des Jahres gelang es einer 20-jährigen Fernseh- und Internetberühmtheit: Kylie Jenner.

Mit einer lapidaren Twitter-Nachricht, in der sie aus Ärger über ein Update der Snapchat-App ankündigte, diese nicht mehr zu nutzen, löste Jenner ein kleines Börsenbeben aus - zumindest für die Betreiberfirma Snap . Ihr Aktienkurs fiel zeitweise um fast acht Prozent - ein Börsenwert von 1.7 Milliarden Dollar.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad. — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21. Februar 2018

Die Episode zeigt, welchen Stellenwert Jenner mittlerweile hat - auch in der Wirtschaft. An diesem Freitag wird sie 21 Jahre alt - und laut Schätzung des US-Wirtschaftsmagazins «Forbes» dürfte sie bis zum Jahresende die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt werden. Damit würde sie Mark Zuckerberg überholen, der mit Facebook im Alter von 23 Jahren die Milliardengrenze knackte.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Aug 6, 2018 um 3:04 PDT

Auf 900 Millionen Dollar wird Jenners Vermögen aktuell geschätzt. Der Grossteil davon stammt aus ihrer Kosmetikfirma Kylie Cosmetics, die sie seit ihrer Gründung vor drei Jahren zu einem mit 800 Millionen Dollar bewerteten Beauty-Imperium ausbaute. Das restliche Geld stammt aus Fernsehauftritten und Werbeverträgen. Doch genau wie Mark Zuckerberg verdankt auch Jenner ihren Erfolg eigentlich den sozialen Medien - und ihrer skurrilen Familie.

Kylie Jenner ist der jüngste und reichste Spross des Kardashian-Jenner-Klans, dessen Mitglieder in den USA durch die Reality TV-Show «Keeping up with the Kardashians» zu Promis aufstiegen - und im Rest der Welt dafür berühmt wurden, dass sie sehr berühmt sind.

Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Warum genau man die Kardashians und Jenners kennt, ist mittlerweile egal, denn mehrere der (Halb-)Geschwister und deren Eltern setzten ihre Karrieren in den sozialen Median als Influencer fort. Dort posten sie scheinbar private Bilder von sich - und verdienen dabei mit Werbung Millionen.

Mehr Geld pro Werbebotschaft als Cristiano Ronaldo

Keiner von ihnen beherrscht dieses Geschäft so gut wie Kylie. Mehr als 110 Millionen Menschen folgen ihr auf der Foto-Plattform Instagram - mehr als doppelt so viele wie Barack und Michelle Obama zusammen. Von Kylie Jenner stammt das beliebteste Foto des Internets. Und das zweitbeliebteste. Zusammen mehr als 31 Millionen Menschen likten die beiden ersten Aufnahmen, die Jenner Anfang des Jahres von ihrer neugeborenen Tochter Stormi hochlud - Rekord.

Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Aug 2, 2018 um 5:48 PDT

Jenners Bilder lassen die Kassen klingeln - durch mehr oder weniger dezent versteckte Werbung. Je Werbebotschaft, etwa für Puma, Calvin Klein oder diverse Kosmetikprodukte, erhält Jenner Schätzungen zufolge eine Million Dollar. Damit verlangt sie ein Drittel mehr als Christiano Ronaldo und führt die Liste der «Instagram Rich» an, wie das britisches Technologieunternehmen Hopper HQ errechnete.

Trotzdem wirbt Jenner vor allem in eigener Sache - für die Firma Kylie Cosmetics, ein Lippenstift-Imperium, dessen Gesicht und alleinige Besitzerin sie ist. Fast stündlich setzt Jenner Bilder von sich ab, mit Links von ihrem geschminkten Gesicht direkt den Kylie-Online Shop.

Jenner gründete die Firma im Jahr 2015 unter dem Namen Kylie Lip Kits mit einer Produktion von 15'000 Lippenstift-Sets, angeblich als Antwort auf die eigene Unzufriedenheit mit ihren Lippen. Mit ihren Produkten verhelfe sie auch anderen jungen Mädchen zu mehr Selbstbewusstsein, sagt Jenner. Das sei eines der «authentischsten Dinge», die sie in ihrer Karriere geleistet habe.

Dass sie sich kurz zuvor die Lippen aufspritzen liess, scheint ihre Fans damals wie heute nicht zu irritieren: Die ersten Produkte sollen innerhalb von einer Minute vergriffen gewesen sein, Händler verkauften die 29-Dollar-Sets angeblich für bis zu 1000 Dollar auf Ebay weiter. Mittlerweile ist die Anzahl, die ein Kunde je Produkt erwerben kann, auf drei Stück limitiert.

Ein 800-Millionen-Unternehmen - mit sieben Mitarbeitern

Dass das Unternehmen so schnell wachsen konnte, liegt vor allem daran, dass es von Anfang an nur als Schnittstelle von Jenners Instagram-Profil mit ihrem Online-Shop dienen musste. Jenner selbst erledigt das Marketing der Firma, indem sie mit immer neuen Aufnahmen von sich das Interesse an ihren Produkten aufrecht erhält - ob im Badezimmer, im Bett oder beim Autofahren - die Öffentlichkeit kann dabei sein und sich über die Produkte vermeintlich ein Stück von Jenners Lebensrealität kaufen.

Bild: AP/AP

Operative Tätigkeiten von der Produktion über den Verkauf, die Zahlung und die Logistik wurden hingegen von Anfang an ausgelagert. So betreibt die kanadischen Shopping-Plattform Shopify den Online-Shop; Jenner zahlt ihr laut «Forbes» jährlich rund 480'000 Dollar plus 0.15 Prozent des Umsatzes. Die Firmen Spatz Laboratories und Seed Beauty, die gemeinsam die Produktion, Verpackung und Logistik übernehmen, sollen gemeinsam 500 Mitarbeiter nur für Kylie Cosmetics beschäftigen.

Das erklärt, wie Kylie Cosmetics aus nur sieben Vollzeit- und fünf Teilzeitangestellten bestehen kann - inklusive Kris Jenner, Kylies Mutter. Sie erhält als Managerin angeblich eine Gewinnbeteiligung von zehn Prozent von ihrer Tochter.

Bild: AP/Invision

Nicht nur die Mutter, auch Jenners Geschwister haben Anteil am Milliarden-Erfolg. Ein Bestseller sind Sondereditionen, die Kylie zusammen mit ihren (Halb-)Schwestern herausbringt. Etwa mit «KKW», Kim Kardashian-West, die auf quasi-exhibitionistische Weise vor allem durch Fotos ihres üppigen Pos und durch ihre Beziehung mit Rapper Kanye West von sich reden macht.

Mit ihr brachte Kylie die «KKW x Kylie»- Linie heraus. Um für die vier Lippenstifte für insgesamt 45 Dollar zu werben, vereinten die Schwestern ihre Marketing-Power und erreichten so allein über Instagram rund 225 Millionen Menschen. Ähnlich verlief die Vermarktung einer Produktlinie mit ihrer Schwester Kendall Jenner, die mit 22 Millionen Dollar Gage im Jahr 2017 das bestbezahlte Model der Welt war.

Bild: Invision/Invision

Auch Familienmitglieder, die selbst bisher noch in keiner Schminklinie zum Zuge kamen, geben ihr Bestes, um das Interesse an der Familie hoch zu halten. Etwa Vater Caitlyn Jenner, der als Bruce Jenner olympisches Gold im Zehnkampf gewann und in den Jahren 2015 und 2016 seine Umwandlung zur Frau in einer Reality-Show vermarktete.

Letztendlich fusst Jenners Schmink-Imperium auf der Bekanntheit des gesamten Jenner-Kardashian-Clans, dessen einzelne Mitglieder sich die Aufmerksamkeit der Fans gegenseitig geschickt zuspielen. Seien es scheinbar private Bilder der Schwestern Kim, Khloé, Kourtney, Kendall und Kylie, die sich im Badezimmer mit Kosmetika ihrer Werbepartner fotografieren oder Live-Mitschnitte der Gesichtsoperation von Mutter Kris - zusammen haben die Jenner-Kardashians eine Aufmerksamkeitsmaschine in Gang gesetzt, die in puncto Reichweite und Umsatzstärke ihresgleichen sucht. Dabei sind viele der Bilder nichts anderes als bezahlte Werbung.

Bild: Evan Agostini/Invision/AP/Invision

Zu ihrem 21. Geburtstag am 10. August hat Jenner eine Geburtstagsedition herausgebracht, die sie seit dieser Woche anbietet. Zur Ankündigung postete sie ein Bild von sich auf Instagram, geschminkt mit der «new 21 eyeshadow palette» und den «bday minis»-Lippenstiften. 55'000 Menschen kommentierten das Foto, rund 3.8 Millionen Nutzer likten es - alles potenzielle Kunden.

Jetzt auf

Jenner wird die Umsätze brauchen, wenn sie tatsächlich die jüngste Milliardärin der Welt werden will. Laut «Forbes» wuchs der Umsatz ihres Unternehmens im vergangenen Jahr um lediglich sieben Prozent auf etwa 330 Millionen Dollar, trotz 30 neuer Produkte. Besonders der Erlös aus Lippenstiften, dem Herzstück des Beauty-Shops, fiel seit dem Vorjahr um ein Drittel auf etwa 99 Millionen Dollar.

Die Geburtstagskollektion soll die Geschäfte wieder in Schwung bringen - und eine Unternehmerin bereichern, die alles tut, um nicht wie eine zu wirken. Und falls es trotzdem noch eng werden sollte mit der Milliarde, hilft sicherlich die Familie mit ein paar Werbelinks in den sozialen Netzwerken.

Ein traditionelles Frauenbild in einem modernen Medium Video: srf

