Gelateria di Berna eröffnet in Zürich gleich zwei neue Filialen



bild: zvg

Pünktlich zum Frühlingsanfang machen die Berner Gelati-Könige in Frau Gerolds Garten ihren zweiten Zürcher Standort auf. Der dritte Streich folgt schon bald.

Der Gelati-Boom in Zürich geht weiter: Die Betreiber der Gelateria di Berna eröffnen voraussichtlich am 19. April in «Frau Gerolds Garten» im Kreis 5 ihre zweite Filiale in der Limmatstadt.

Gelateria-Mitinhaber David Amrein hofft, dass man bei Gerolds Garten auch Nachtschwärmer für die Glacé begeistern kann. «Der Ort ist ein grosser Anziehungspunkt. Wir sind gespannt, ob sich die Leute auch vor der Party ein Gelato gönnen.»

Die Berner Gelati-Tüftler haben in Zürich bereits ihren nächsten Streich in der Pipeline: Im Herbst 2020 eröffnen sie ihre dritte Filiale. Und zwar im Zollhaus, der neuen Siedlung der Baugenossenschaft Kalkbreite an der Zollstrasse beim Hauptbahnhof.

Der Hype um die Gelateria di Berna Video: watson/Adrian Müller & Can Kgil

Ob mit Caramel fleur de sel, Fior di latte oder Cioccolato cru sauvage: In der Hauptstadt ist die Gelateria di Berna Kult und hat ein Hauch Italianità in Quartiere gebracht. 2017 wagten die Betreiber den Sprung von der Aare nach Zürich und eröffneten am Brupacherplatz in Wiedikon die erster Zürcher Filiale. Seither stehen dort die Leute bis zu einer Stunde Schlange, um eines der begehrten, vor Ort produzierten Gelati zu kriegen.

