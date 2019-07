Migros auf Sparkurs – in Zürich werden rund 39 Stellen abgebaut

Trotz Flugscham: Dem Flughafen Zürich steht ein heisser Sommer bevor

Der Flughafen Zürich stösst zur Sommerferienzeit an Grenzen, wie sich am Wochenende zeigte – eine rasche Lösung ist nicht in Sicht. Die Swiss reagiert mit Massnahmen, die nicht nur Vorteile mit sich bringen.

Der Ärger war gross. Am Wochenende fielen am Flughafen Zürich gleich mehrere Flüge aus. Allein wegen des Wetters wurden am Samstag sechs, am Sonntag gar 26, und am Montag wieder sechs Flüge abgesagt. Zudem kam es zu zahlreichen Verspätungen.

Hunderte Passagiere waren vom Flugchaos betroffen und liessen ihrem Ärger via soziale Medien freien Lauf. «Halbes Dutzend Lufthansa-Flüge gecancelt, keine Begründung, aber drei Stunden Schlange stehen. Modern Times», schreib ein enervierter Passagier. …