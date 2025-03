TSMC-Chef C.C. Wei bei der Pressekonferenz mit Donald Trump. Bild: keystone

Chiphersteller TSMC will 100 Milliarden Dollar in den USA investieren

Der weltgrösste Halbleiterhersteller plant erneut Investitionen in den USA. Das teilten dessen Chef und der US-Präsident mit. Trump sprach von einem «enormen Schritt».

Zeit Online

Der taiwanische Chiphersteller Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat ein Investment von 100 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten angekündigt. Das teilte US-Präsident Donald Trump mit, als er TSMC-Chef C.C. Wei im Weissen Haus empfing. TSMC ist der grösste Halbleiterhersteller der Welt und produziert Chips für Unternehmen wie Apple, Intel und Nvidia. «Dies ist ein enormer Schritt des mächtigsten Unternehmens der Welt», sagte Trump. «Es ist eine Frage der wirtschaftlichen Sicherheit.»

Das Unternehmen hatte zuvor bereits angekündigt, mehr als 65 Milliarden Dollar in den USA zu investieren, nachdem die Vorgängerregierung von Präsident Joe Biden Subventionen in Milliardenhöhe angeboten hatte. Damit will TSMC etwa den Bau von drei Werken im Staat Arizona finanzieren, das erste begann bereits mit der Massenproduktion seiner 4-Nanometer-Chips.

Die 100 Milliarden Dollar würden zusätzlich zu diesem Betrag investiert, sagten Trump und Wei. Im vergangenen Monat hatte das Unternehmen erstmals seine Vorstandssitzung in den Vereinigten Staaten abgehalten.

Während Corona-Pandemie schlossen Chipfabriken in den USA

Biden unterzeichnete im Jahr 2022 ein umfassendes Gesetz über 280 Milliarden Dollar, um die Chipfertigung in den USA zu fördern – den sogenannten CHIPS and Science Act. Während der Pandemie waren Chipfabriken geschlossen worden, was zu Problemen unter anderem in der Automobilherstellung führte.

Trump kritisierte das Gesetz und drohte stattdessen mit hohen Zöllen auf importierte Chips, um die Produktion in die USA zurückzuholen. Er sagte ausserdem, dass Unternehmen wie TSMC keine staatlichen Steueranreize benötigten.