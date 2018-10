Das ist das älteste intakte Schiffswrack der Welt

Schiffswrack San Jose: Der Milliardenschatz vor Kolumbien ist gefunden

Am Freitag verkündete Kolumbiens Präsident per Twitter den Fund eines so lang gesuchten wie umstrittenen Schatzschiffes. Für den kolumbianischen Staat könnte es das glückliche Ende eines jahrzehntelangen Disputs sein: Es geht um Milliarden.

Es passiert nicht oft, dass ein Staatsoberhaupt die Welt per Twitter über eine anstehende Pressekonferenz informiert, aber am Freitag hatte Juan Manuel Santos offensichtlich etwas zu feiern: «Grossartige Neuigkeiten!», twitterte Kolumbiens Präsident. «Wir haben die Galeone San Jose gefunden. Morgen liefern wir auf einer Pressekonferenz in Cartagena Details.»

34 Jahre, nachdem erstmals ein Schatzsuche-Unternehmen behauptet hatte, das Wrack der San Jose im Meer vor Kolumbien gefunden zu haben, soll …