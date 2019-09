Wissen

So sähen die Planeten am Nachthimmel aus, wenn sie in Monddistanz wären



Bild: KEYSTONE

So sähen die Planeten am Nachthimmel aus, wenn sie so nah wie der Mond wären

Der Weltraum, unendliche Weiten. Selbst in unserem Sonnensystem, das nur ein Stäubchen ist im Vergleich zur Milchstrasse, sind die Distanzen so enorm, dass die Menschheit bisher nur gerade den nächsten Himmelskörper erreicht hat. Das ist der Mond, der in einer mittleren Entfernung von rund 385'000 Kilometern unseren Planeten umkreist.

Obwohl diese Distanz in kosmischen Massstäben nur ein Katzensprung ist, darf man sie nicht unterschätzen. Immerhin hätten sämtliche sieben anderen Planeten unseres Systems aneinandergereiht wie Murmeln zwischen der Erde und ihrem Trabanten Platz – selbst der Gigant Jupiter. Unser Mond ist übrigens mit einem Durchmesser von 3474 Kilometern der fünftgrösste aller Monde im Sonnensystem; trotzdem sehen wir ihn nur als relativ kleine Scheibe.

Wie aber würde der Nachthimmel aussehen, wenn sich an der Stelle des Mondes jeweils einer der Planeten befände? Die Unterschiede wären enorm: Während der kleine Merkur von der Grösse her kaum vom Mond zu unterscheiden wäre, würden die Gasriesen Jupiter und Saturn den Himmel komplett dominieren. Wir haben mit Photoshop ein wenig herumgebastelt, um dies zu illustrieren:

Mond

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 3474,2 km

3474,2 km Mittlere Distanz zur Erde: 384'400 km

Merkur

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 4879,4 km

4879,4 km Distanz zur Erde: zwischen 77 und 221 Mio. km

Venus

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 12'103,6 km

12'103,6 km Distanz zur Erde: zwischen 38 Mio. und 261 Mio. km

Mars

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 6792,4 km (von Pol zu Pol)

6792,4 km (von Pol zu Pol) Distanz zur Erde: zwischen 55 und 401 Mio. km

Jupiter

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 142'984 km

142'984 km Distanz zur Erde: zwischen 589 und 968 Mio. km

Saturn

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 120'536 km

120'536 km Distanz zur Erde: zwischen 1195 und 1658 Mio. km

Uranus

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 51'118 km

51'118 km Distanz zur Erde: zwischen 2590 und 3160 Mio. km

Neptun

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 49'528 km

49'528 km Distanz zur Erde: zwischen 4304 und 4689 Mio. km

Bonus: Ganymed

Bild: watson/Keystone

Durchmesser: 5262,4 km

(dhr)

