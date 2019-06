Wissen

So viele Menschen gibt es im Jahr 2100 auf der Welt und in der Schweiz



So wird die Weltbevölkerung im Jahr 2100 aussehen

Fast elf Milliarden Menschen könnten im Jahr 2100 auf der Erde wohnen: Für den Weltbevölkerungsbericht haben Uno-Experten Schätzungen aus 235 Ländern und Regionen ausgewertet. Aber wo leben sie und wie sie die Alterstruktur aus? Zeit für einen detailierteren Blick in die Zukunft.

So wächst die Bevölkerung der Schweiz

Im Jahr 1950 lebten rund 4,7 Millionen Personen in der Schweiz. Heute sind wir bei rund 8,5 Millionen. Die UNO hat geschätzt, wie sich diese Zahl bis ins Jahr 2100 verändern wird. Vergleiche sie mit deiner eigenen Schätzung (Zahlen in Tausend Personen):

Hier werden die Menschen leben

Rund 10,8 Milliarden Menschen werden laut dem UNO-Bericht im Jahr 2100 unsere Erde bevölkern. Interessant dabei: Über die Hälfte der Bevölkerung wird in nur 10 Ländern wohnen, der grösste Teil davon in Indien, das China als bevölkerungsreichstes Land ablösen wird.

Indien: 1'450 Millionen (13,3%) China: 1'065 Millionen (9,8%) Nigeria: 733 Millionen (6,7%) USA: 434 Millionen (4,0%) Pakistan: 403 Millionen (3,7%) Kongo: 362 Millionen (3,3%) Indonesien: 321 Millionen (3,0%) Äthiopien: 294 Millionen (2,7%) Tansania: 286 Millionen (2,6%) Ägypten: 225 Millionen (2,1%)

Die Schweizer Bevölkerung wird laut Studie auf rund 11 Millionen ansteigen, das wird 2100 einem weltweiten Anteil von 0.1% entsprechen.

Diese Länder wachsen am stärksten

Dass unter den 10 bevölkerungsstärksten Ländern 2100 neu vier afrikanische Länder vertreten sind, ist kein Zufall: Schaut man die Liste der Länder an, die prozentual am meisten wachsen werden, liegen die ersten 18 in Afrika.

Das grösste Wachstum prognostiziert die UNO für Niger: Rund 23 Millionen Menschen leben zurzeit dort, 2100 sollen es ganze 165 Millionen sein. Stimmt diese Prognose, würde sich die Bevölkerung von Niger in den nächsten 80 Jahren versiebenfachen.

Und diese Länder schrumpfen am meisten

Nicht alle Länder werden laut UNO-Bericht an Einwohner zulegen. Prozentual am meisten abnehmen wird die Bevölkerung von Albanien. Statt 2,9 Millionen Einwohnern heute wird nur noch gut eine Million erwartet für das Jahr 2100, ein Rückgang von knapp zwei Dritteln.

So entwickelt sich die Geburtenrate

Die weltweite Geburtenrate ist zwischen 1990 und heute bereits von 3,2 auf 2,5 gesunken. Bis 2050 erwartet die UNO sogar einen Wert von 2,2 Kinder pro Frau.

Die heutige Weltkarte zeigt: Frauen in Afrika gebären überdurchschnittlich viele Kinder im Vergleich zur restlichen Welt. Bis 2095 wird der Schnitt jedoch auch in Afrika drastisch sinken.

Und das passiert mit der Altersstruktur

Die durchschnittliche Lebenserwartung wird weiter ansteigen: Vor 30 Jahren war es noch bei 64,2 Jahren, im Jahr 2100 soll es bei 77,1 Jahren liegen.

Jeder sechste Mensch werde 2050 über 65 Jahre alt sein, derzeit ist es nur jeder elfte, so der Bericht. In Europa wird die Situation noch extremer sein: Einer von vier Europäern könnte dann schon über 65 Jahre alt sein.

