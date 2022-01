Start einer SpaceX Falcon 9 vom Kennedy Space Center in Florida. archivBild: keystone

Ausser Kontrolle geratene SpaceX-Rakete auf Kollisionskurs mit dem Mond

Seit sieben Jahren fliegt ein verirrtes Raketenteil durch den Weltraum, nun wird der Vier-Tonnen-Weltraummüll wohl auf dem Mond einschlagen. Ein Experte spricht vom ersten Fall dieser Art.

Eine SpaceX-Rakete ist laut Experten auf Kollisionskurs mit dem Mond, nachdem sie fast sieben Jahre durch den Weltraum gerast ist, wie der «Guardian» schreibt.

Experten gingen davon aus, dass die etwa vier Tonnen schwere Raketenstufe in wenigen Wochen mit einer Geschwindigkeit von rund 2,5 Kilometern pro Sekunde einschlage. Schon am 5. Januar sei sie dem Erdtrabanten sehr nahe gekommen.

Aufprall am 4. März, aber ...

Jonathan McDowell, ein Astronom am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge, bestätigte am Dienstag auf Twitter, dass der Weltraumschrott höchstwahrscheinlich am 4. März auf dem Mond einschlagen werde.

Auch der Astronom Bill Gray, der in einem Blogeintrag über das Ereignis berichtet, geht gemäss spiegel.de aufgrund seiner Berechnungen von diesem Datum aus.

Laut Gray handelt es sich um den ersten Fall, bei dem Weltraumschrott versehentlich den Mond trifft. Allerdings könne niemand von unserem Planeten aus den Einschlag beobachten, da er auf der erdabgewandten Mondseite stattfinde.

Die Falcon 9 sei ursprünglich im Februar 2015 von Florida aus als Teil einer interplanetaren Mission gestartet, um einen Weltraum-Wettersatelliten ins All zu bringen.

«An Bord der mächtigen, zweistufigen Rakete befand sich das Deep Space Climate Observatory, ein Erdbeobachtungssatellit der US-Wetterbehörde NOAA, der neben der Erdhemisphäre auch Stärke und Richtung des Sonnenwinds im Blick behalten soll, um so vor heftigen Sonnenstürmen zu warnen.» quelle: spiegel.de

Doch nachdem der Satellit schon auf seine weitere Reise geschickt worden war, habe es ein Problem mit der zweiten Raketen-Stufe gegeben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Falcon 9 schon so hoch gewesen, dass sie nicht mehr in die Erdatmosphäre zurückkehren konnte, wo sie verglüht wäre.

