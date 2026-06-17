Forschende haben in der Tiefsee einen grossen Walfriedhof entdeckt. (Symbolbild) bild: imago

In 7000 Metern Tiefe: Forscher machen unglaubliche Entdeckung

In den Tiefen des Indischen Ozeans haben Forschende einen gigantischen Walfriedhof entdeckt. An der Fundstelle offenbart sich ein riesiges Ökosystem voller unbekannter Arten.

Annika Danielmeier / watson.de

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In den dunklen Tiefen des Indischen Ozeans haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine einzigartige Entdeckung gemacht: einen gigantischen Walfriedhof, der sich über eine Länge von 1200 Kilometern erstreckt und Überreste von fast 500 Walen umfasst. Kaum vorstellbar.

Die Knochen sind teils bis zu 5,3 Millionen Jahre alt und befinden sich in einer Tiefe von bis zu rund 7000 Metern, berichten die Forschenden in dem Fachjournal «Nature». Der Walfriedhof hat sich zu einem einzigartigen Ökosystem entwickelt, das von bisher unbekannten Tiefseebewohnern nur so wimmelt.

Forscher finden «Walsturz-Superkorridor»

Wenn ein Wal stirbt, sinkt sein Kadaver auf den Meeresboden und wird zur Lebensgrundlage für zahlreiche Organismen. Diese Oasen werden auch «Whale Falls» genannt. Sie sind zwar bekannt, aber selten dokumentiert.

Statt eines einzelnen Kadavers stiessen Forschende in der Tiefsee westlich von Australien jedoch auf eine Ansammlung von 476 Walskeletten, wie sie in Nature berichten. Einen «Walsturz-Superkorridor» – so nennt das Team um Xiaotong Peng von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften den Fund.

Zwischen Februar und März 2023 untersuchte das Forschungsteam die Diamantina-Bruchzone, welche ein tief eingeschnittenes Gebiet im südöstlichen Indischen Ozean ist. Mit dem Tiefsee-Tauchboot «Fendouzhe» und ausgestattet mit Videokameras und Greifarmen dokumentierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über 30 Tauchgängen 485 Fundstellen.

Das Tiefsee-Tauchboot «Fendouzhe». Bild: www.imago-images.de

Die dabei entdeckten Knochen stammen sowohl von ausgestorbenen als auch von modernen Walarten, darunter sogar eine bislang unbekannte Spezies.

Knochen von Walen in neuer Rekordtiefe gefunden

Die Walknochen waren von einer schwarzen Schicht aus Eisen-Mangan-Oxiden überzogen, die sie über Millionen Jahre konserviert hatten. Einige der Überreste fanden sie in einer Tiefe von mehr als sieben Kilometern – das ist ein Rekord, denn bisher waren Whale Falls nur bis zu einer Tiefe von 4000 Metern bekannt.

Die Knochen des Walfriedhofs sind dicht mit Tiefseetieren besiedelt. Sie stiessen unter anderem auf Quallen, Schlangensterne, Tiefseemuscheln und knochenfressende Würmer der Gattung Osedax. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten die meisten der gesammelten Organismen nicht durch ihre DNS einer Art zuordnen, was ein Hinweis auf die enorme Artenvielfalt in diesen extremen Tiefen ist.

Den Grossteil der Fossilien machen Schnabelwale aus, eine schwer zu beobachtende Gruppe tief tauchender Meeressäuger. Unter den Funden konnten zwei heute noch lebende Arten sowie eine bislang unbekannte Spezies, die den Namen Pterocetus diamantinae erhielt, identifiziert werden.

Die Forschenden sind überzeugt, dass ähnliche Walfriedhöfe auch in anderen Tiefseegräben existieren könnten, etwa vor der Küste Südafrikas oder der Iberischen Halbinsel.