Lavocatisaurus agrioensis – in Argentinien wurde eine neue Dinosaurier-Art entdeckt

1:8! Davos wird von Zug gedemütigt – Bern und Langnau weiter im Hoch

Der HC Davos und die Rapperswil-Jona Lakers bleiben abgeschlagen am Tabellenende. Davos kassiert gegen Zug die nächste Kanterniederlage, Rapperswil bleibt auswärts beim SC Bern ohne Chance.

Der HC Davos kassiert die nächste bittere Heimpleite. Gegen den EV Zug geht der Tabellen-Vorletzte in der heimischen Vaillant Arena mit 1:8 unter. Es ist bereits die elfte Niederlage im 15. Saisonspiel für den Rekordmeister und die sechste in Serie. 0:7, 2:5, 3:7, 2:3, 1:6 und nun 1:8, das sind die Resultate der Davoser in den letzten sechs Heimspielen.

Dabei begann die Partie für den HCD optimal: Bereits nach 16 Sekunden brachte Dino Wieser die Bündner mit seinem ersten Saisontreffer 1:0 …