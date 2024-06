Sensationsfund: Grossflächige Felsgravuren in Südamerika entdeckt

In Südamerika sind die vermutlich grössten prähistorischen Felsbilder der Welt entdeckt worden. Die Gravuren, die entlang des Oberen und Mittleren Orinoco-Flusses in Venezuela und Kolumbien in die Felswände gemeisselt wurden, seien mehrere Dutzend Meter lang.

Die grösste unter ihnen messe mehr als 40 Meter, berichtet ein Forschungsteam der Universität Bournemouth, des University College London und der Universidad de los Andes (Kolumbien) im Journal «Antiquity».

Nach Ansicht der Forschenden handelt es sich bei der Darstellung einer Riesenschlange um die weltweit grösste einzelne Felsgravur, die bisher erfasst wurde. Weitere der sogenannten Petroglyphen – also in Stein gearbeitete Felsbilder aus prähistorischer Zeit – zeigen menschliche Figuren und riesige Amazonas-Tausendfüssler.

«Diese monumentalen Stätten sind wirklich gross und beeindruckend, und wir glauben, dass sie dazu gedacht waren, aus einiger Entfernung gesehen zu werden», wird Philip Riris, Hauptautor und Dozent für archäologische Umweltmodellierung an der Universität Bournemouth, in einer Mitteilung zitiert.

Prähistorische Gruppen könnten die Gravuren verwendet haben, «um ihr Territorium zu markieren und die Menschen wissen zu lassen, dass sie hier leben und dass ein angemessenes Verhalten erwartet wird». Die Felsbilder könnten vor bis zu 2000 Jahren entstanden sein.

Die Gravuren befänden sich hauptsächlich entlang eines Abschnitts des Orinoco-Flusses, der eine wichtige prähistorische Handels- und Reiseroute gewesen sein dürfte, sagte José Oliver vom UCL-Institut für Archäologie laut der Mitteilung. (rbu/sda/apa/dpa)