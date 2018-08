Wissen

Fotografie

So schön waren die Sternschnuppen-Nächte am Wochenende

Am Wochenende rauschte ein Sternschnuppen-Schauer über den Nachthimmel. Es handelte sich um den Meteorstrom der Perseiden, der jedes Jahr Mitte August am Nachthimmel zu beobachten ist. Erste Sternschnuppen waren in der Nacht auf Sonntag zu beobachten, den Höhepunkt fand der Schauer aber am späten Sonntagabend und frühen Montagmorgen.

Einigen Social-Media-Nutzern ist es gelungen, die Sternschnuppen festzuhalten. Und so sieht das dann aus:

Sternschnuppenstrom der #Perseiden: Auch dank dem #Neumond waren die #Sternschnuppen dieses Jahr extrem deutlich zu sehen. pic.twitter.com/8JfP9Yhv4M — SRF News (@srfnews) 13. August 2018

Noch mehr Sternschnuppen-Fotos:

