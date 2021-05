Wissen

Frauen der Geschichte

Mary Widmer-Curtat – Retterin belgischer Kinder



Frauen der Geschichte

Retterin belgischer Kinder

Wie die Waadtländer Bauerntochter Mary Widmer-Curtat (1860–1947) Freundschaft mit der belgischen Königin schloss und im Ersten Weltkrieg belgischen Flüchtlingskindern zu Hilfe kam.

Christophe Vuilleumier / Schweizerisches Nationalmuseum

Die Geschichte der Waadtländerin Mary Widmer-Curtat, Schwester des Malers Louis Curtat, ist ein Zeugnis des humanitären Engagements der Schweiz im Ersten Weltkrieg, steht aber auch für den Mut der von preussischen Soldaten unterjochten belgischen Bevölkerung.

In der 1905 von ihrem Ehemann Doktor Henri-Auguste Widmer in Glion bei Montreux gegründeten Klinik Valmont, wo sich Angehörige des Bürgertums und des Adels aus ganz Europa behandeln liessen, lernte Mary Widmer-Curtat die belgische Königin Elisabeth kennen, die im März 1913 unter dem falschen Namen «Comtesse de Réthy» in der Klinik verweilte. Innerhalb kurzer Zeit verband die Bauerntochter Mary Widmer-Curtat und ihren Gatten eine Freundschaft mit dem Königspaar.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum Mehrmals wöchentlich spannende Storys zur Geschichte der Schweiz: Die Themenpalette reicht von den alten Römern über Auswandererfamilien bis hin zu den Anfängen des Frauenfussballs.

blog.nationalmuseum.ch



Dank dieser privilegierten Beziehung würde das schweizerische Ehepaar beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine wichtige Rolle spielen. Bereits vor dem Winter 1914 war Belgien fast vollständig von deutschen Truppen besetzt. König Albert I. hatte beschlossen, bei seinen Truppen zu bleiben und die Yser zu verteidigen. Der Krieg forderte im ganzen Land grosse Entbehrungen, nicht nur wegen der deutschen Besatzung und anhaltenden Kämpfe im Westen, sondern auch aufgrund der Seeblockade der Alliierten und der überaus harten Repressalien gegen die von den Deutschen angeführten Dissidenten und «Partisanen».

Der Angriff auf Belgien – ebenso wie die Schweiz ein neutraler Staat – wurde in den Kantonen der Westschweiz als Verrat verstanden und schockierte weite Teile der Bevölkerung zutiefst, darunter auch Mary Widmer-Curtat. Ohne zu zögern startete sie im Herbst 1914 im Namen des belgischen Hilfswerks «Office belge œuvre d’entraide» eine Rettungsaktion für belgische Flüchtlinge. Unterstützt wurde sie nicht nur von ihrem Mann, sondern vermutlich auch von Aloïs de Meuron, damals Nationalrat und einflussreiches Mitglied des Verwaltungsrats der Tageszeitung Gazette de Lausanne, die offen Position für Frankreich und die Alliierten bezog.

Bild: Archives de l’Ordre des avocats vaudois

Aloïs de Meuron setzte sich über die vom Bundesrat auferlegte Neutralität hinweg und erhob sich im März 1917 im Nationalrat gegen die Deportationen französischer und belgischer Zivilpersonen nach Deutschland. Er hielt eine flammende Rede, die es verdient hätte, in die Geschichte einzugehen:

«Man muss wissen, wann morali­sche Interes­sen über materi­el­le Interes­sen zu stellen sind. Und denjeni­gen, die Angst davor haben, entgegnen wir, dass man niemals zögern darf, eine morali­sche Pflicht des höheren Gewissens zu erfüllen, was auch immer die Konsequen­zen sein mögen.»

So kam es, dass Mary Widmer-Curtat, auch dank dieser Unterstützung, zu Beginn des Ersten Weltkrieges eine private schweizweite Hilfsaktion ins Leben rief, die sie während fünf Jahren organisierte und leitete. Mehrmals reiste sie nach Belgien und besuchte das Königspaar. 1915 begleitete ihr Mann die Königin sogar an die Front. Es war jedoch nur ein kurzer Besuch, denn der um die Sicherheit seiner Gemahlin besorgte König Albert «liess der Königin ausrichten, es sei Zeit, nach Hause zurückzukehren».

Die schweizerische Organisation half 9000 belgischen Kindern, die in diesem Konflikt besonders schutzbedürftig waren, den Schrecken des Krieges zu entkommen. Sie erhielten medizinische, materielle und finanzielle Hilfe. Mary Widmer-Curtat fand Hunderte von Schweizer Familien, in denen sie die geretteten Kinder bis zum Ende des Krieges unterbrachte. Die meisten kamen im Laufe der Jahre wahrscheinlich zu Bauernfamilien, die weniger unter Knappheit zu leiden hatten als die Stadtbevölkerung.

Für ihr unermüdliches Engagement erhielt Mary Widmer-Curtat in der Schweiz, in Belgien und in anderen Ländern zahlreiche Auszeichnungen. 1919 empfing sie das Ritterkreuz des Leopoldsordens und wenige Jahre später wurde sie Ehrenmitglied der Société Royale Union Belge-Lausanne, wo man sie liebevoll als «Belgiens Mama» und später «Grossmama» bezeichnete.

Bild: zVg

2014 wurde im Beisein des Lausanner Stadtpräsidenten Daniel Brélaz, des belgischen Botschafters in Bern, Frank Recker, und der belgischen Generalkonsulin Danielle Haven schliesslich eine Gedenktafel mit dem Namen «Mary Widmer-Curtat» an der Statue «La Belgique reconnaissante» in Lausanne enthüllt.

Bild: Musée de l’Élysée, Lausanne

Frauen der Geschichte Abonnieren Abonnieren

Serie: 50 Schweizer Persönlichkeiten Die Geschich­te einer Region oder eines Landes ist die Geschich­te der Menschen, die dort leben oder lebten. Diese Serie stellt 50 Persön­lich­kei­ten vor, die den Lauf der Schweizer Geschich­te geprägt haben. Einige sind besser bekannt, einige beinahe vergessen. Die Erzählun­gen stammen aus dem Buch «Quel est le salaud qui m’a poussé? Cent figures de l’histoire Suisse», heraus­ge­ge­ben 2016 von Frédéric Rossi und Christo­phe Vuilleu­mier im Verlag inFolio.

>>> Weitere historische Artikel auf: blog.nationalmuseum.ch watson übernimmt in loser Folge ausgesuchte Perlen aus dem Blog des Nationalmuseums. Der Beitrag «Retterin belgischer Kinder» erschien am 24. Mai.

blog.nationalmuseum.ch/2021/05/mary-widmer-curtat-retterin-belgischer-kinder



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Der Erste Weltkrieg in Bildern 1 / 18 Der Erste Weltkrieg in Bildern quelle: x01348 / collection odette carrez Gar nicht so schlecht! Flüchtlinge lernen das Alphornspielen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter