Aufgepasst, Männer! So vermeidet ihr «mansplaining»

Epische Verfolgungsjagd – 19-jähriger Lenker hält Solothurner Polizei 6 Stunden auf Trab

Filmreif hat ein 19-jähriger Schweizer am Freitag die Polizei in Atem gehalten: Die rund sechsstündige Verfolgungsjagd begann um 12 Uhr in Oensingen SO, wo der Autolenker getankt hat und losfuhr ohne zu bezahlen und endete mit einem Selbstunfall in Egerkingen SO.

Der Autolenker verursachte mehrere Auffahrunfälle - und verletzte in einem Fall eine Person leicht. Der Polizei ist er dabei mehrfach entwischt, bis er am Freitagabend bei einem erneuten Fluchtversuch in Egerkingen mit dem Auto ein …