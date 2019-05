Todesursache: Selfie

Jedes Jahr sterben Dutzende Menschen beim Versuch, sich selber zu fotografieren. Häufigste Todesursache ist Ertrinken.

Ein Selfie vom Ende der Welt wurde einer 35-jährigen deutschen Touristin im vergangenen Jahr zum tödlichen Verhängnis. Sie fiel die World’s End genannte Klippe im Horton-Plains-Nationalpark in Sri Lanka hinab. Dabei hatte sie nicht so viel Glück wie der Niederländer, der drei Jahre zuvor am gleichen Ort beim Fotografieren abgestürzt war. Er war nach 45 Metern an einem Baum hängen geblieben und konnte gerettet werden.

Unglücksfälle durch Selfies sind inzwischen so häufig, dass sich schon …