Monster von Loch Ness: Forscher wollen mit DNA Rätsel um Nessie klären



Die Suche nach dem Monster von Loch Ness: Was wird uns das Forscher-Team heute erzählen?

Wissenschafter der neuseeländischen Universität Otago haben sich im letzten Jahr daran gemacht, eines der ältesten Rätsel der schottischen Geschichte zu lösen: Die Geschichte um das Ungeheuer von Loch Ness.

Die erste bekannte Erwähnung des mittlerweile unter dem Namen Nessie weltberühmten Ungeheuers stammt aus dem Jahr 565.

Seine Berühmtheit erlangte das Wesen jedoch erst am 2. Mai 1933: Die Zeitung «Inverness Courier» brachte damals als erste Zeitung einen Artikel. Titel: «Seltsames Schauspiel in Loch Ness – Was war das?»

Der erste Zeitungsartikel über das «Monster» von Loch Ness Quelle: The Inverness Courier

Der Korrespondent der Zeitung stützte seinen Bericht auf die Aussagen eines bekannten Geschäftsmannes und seiner Frau – einer Hochschulabsolventin. Das einheimische Paar sei dem See Loch Ness entlanggefahren und habe plötzlich und für über eine Minute «ein riesiges, im Loch tauchendes Tier» gesichtet.

Der Bericht über das «Monster» (eine vom Redakteur des «Courier» gewählte Bezeichnung) wurde eine Mediensensation: Londoner Zeitungen entsandten Reporter nach Schottland, und ein Zirkus bot sogar eine Summe von 20'000 Pfund für das Einfangen des Monsters.

Heute strömen 400'000 Touristen jährlich zum Süsswassersee im schottischen Hochland. Rund 10 vermeintliche Nessie-Sichtungen werden pro Jahr gemeldet. Doch bis heute gibt es nur verschiedene Theorien, was die Sichtungen betrifft (etwa, dass es sich um badende Elefanten oder schwimmendes Holz gehandelt haben könnte), aber keinerlei Beweise über die Existenz einer ungewöhnlichen Seekreatur.

Jetzt versuchen die Wissenschafter der neuseeländischen Otago-Uni unter der Leitung von Neil Gemmell, Licht ins dunkel des tiefsten schottischen Sees zu bringen. Dazu haben sie im letzten Jahr über 200 Wasserproben aus den verschiedensten Wasserschichten des Lochs genommen.

Bild: AP/Christine Auste

Diese Proben haben die Wissenschafter auf die sogenannte Umwelt-DNA untersucht: Es handelt sich dabei um freie DNA in der Umwelt. Sie wird in geringen Mengen von Organismen abgegeben. Ein Fisch etwa verliert während des Schwimmens DNA, die dann über die Zeit abgebaut wird.

Die Wissenschafter wollten so herausfinden, was sich für Pflanzen, Insekten, Fische und Säugetiere in dem Gewässer befinden. Die Resultate sollen heute präsentiert werden.

Die BBC berichtete bereits 2003 von einer ausführlichen Untersuchung des Loch Ness', die von einem BBC-Team mit 600 Sonarstrahlen durchgeführt worden sei. Es wurde keine einzige Spur eines «Seemonsters» gefunden. Das BBC-Team schloss seinen Bericht damit, dass Nessie nicht existiere.

Bereits letzten Monat teilte das neuseeländische Forscher-Team mit, es habe eine biologische Erklärung für das Loch Ness Monster. Man darf gespannt sein, was sie uns heute präsentieren.

Übrigens: Das berühmteste Bild von Nessi im Loch Ness wurde 60 Jahre nach seiner Aufnahme als Fake entlarvt. Bild: Hulton Archive

