Du willst fliegen wie «Iron Man»? Jetzt kannst du das



Du willst fliegen wie «Iron Man»? Mit dem nötigen Kleingeld kannst du das

In England verkauft die Kaufhauskette Selfridges einen «Iron Man»-ähnlichen Anzug in limitierter Auflage. Insgesamt sollen nur neun Stück verkauft werden, wie EveningStandard berichtet. Dafür müssen die Käufer tief in die Tasche greifen: Umgerechnet 450'000 Schweizer Franken kostet das Vergnügen.

Erfinder Richard Browning hatte das Projekt bereits 2017 vorgestellt und in der Öffentlichkeit getestet. Alle Teile des 27 Kilogramm schweren Düsenanzugs stammen aus dem 3D-Drucker. Für Auftrieb sorgen fünf mit Kerosin betriebene Turbinen – je zwei sind an den Armen und eine am Rücken angebracht. Die Steuerung erfolgt über Körperbewegungen.

Für den stolzen Preis erhalten die neun glücklichen Käufer aber keinesfalls ein Standardmodell. Jeder Düsenanzug soll massgeschneidert sein. Gratis dazu gibt es einen Flugkurs. Interessierte können sich bei Selfridges in London anhand einer Virtual-Reality-Brille Eindrücke vom Fluggefühl machen.

Geschwindigkeitsrekord

Im November 2017 hat Richard Browning den Geschwindigkeitsrekord mit dem düsenbetriebenen Anzug gebrochen. Gemäss Guinness World Records sauste Richard Browning mit 51,53 Kilometern pro Stunde über einen See nahe Reading, östlich von London. (vom)

