Sensationsfund: Vergoldete Maske auf ägyptischer Priestermumie entdeckt

Stanley-Cup-Sieger Emery stirbt beim Baden +++ Lange Pause für Joana Heidrich

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Die am Rücken verletzte Schweizer Beachvolleyballerin Joana Heidrich muss sich einer Operation unterziehen und eine mehrmonatige Pause einlegen.

Die Verletzung, die sich die 26-jährige Zürcherin am Freitag in den Sechzehntelfinals des Major-Turniers von Gstaad zugezogen hat, erwies sich als Bandscheibenvorfall. Der operative Eingriff fordert eine Wettkampfpause von voraussichtlich drei Monaten.

Mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré hätte Heidrich in dieser Woche an der EM in den Niederlanden …