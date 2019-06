History Porn Teil XLVIII: Geschichte in 23 Wahnsinns-Bildern

Sagt mal, bin ich hier der Einzige, der Brunch doof findet?

Grumpy Old Man meldet sich wieder mit einer unpopulären Meinung: Brunch ist weder fun noch fein noch fancy.

Ich hab's über Jahrzehnte versucht: Zu verstehen, was genau am Ding «Brunch» so total geil sein soll, dass Menschen solches immer wieder organisieren oder dazu abmachen. Ich weiss nur, dass Brunch hierzulande total beliebt ist.

Okay ... weshalb eigentlich?

Das kann ich nachvollziehen. Mittagessen oder Abendessen mit Freunden beinhalten ja meistens «viel Essen» und «gemütlich». Brunch, aber? Sicherlich nicht «gemütlich». Lasst mich kurz ausholen – zunächst mal die Variante …