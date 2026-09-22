Mit dem Schweizer Pass brauchen Reisende in 25 Ländern ein klassisches Visum. Bild: KEYSTONE

Ranking

Schweizer Pass liegt auf Rang 9 – diese Reisepässe sind mächtiger

Der Schweizer Pass belegt im Ranking von Passport Reports Platz neun unter den Reisedokumenten der Welt. Die Übersicht zeigt, mit welchen Pässen Reisende in die meisten Länder visafrei einreisen können.

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Der Schweizer Pass liegt auf Rang neun im weltweiten Passport-Ranking. Mit dem roten Büchlein erreichen Reisende 119 Länder ohne Visum. Gemäss der Rangliste von Passport Reports besteht mit dem Schweizer Reisepass in 54 Ländern eine Visapflicht bei Ankunft oder sonstige Einreiseregelungen. Für 25 Ziele ist ein gängiges Visum erforderlich.

Das Passport-Reports-Ranking funktioniert anders als der bekanntere Henley Passport Index. Dort rangiert der Schweizer Pass oft in den Top 5. Passport Reports gewichtet bei gleichem Mobility Score die reine visafreie Zahl höher: So liegt der luxemburgische Pass mit dem gleichen Mobility Score auf Rang 5, weil Reisende damit für mehr Länder kein Visum benötigen.

So sieht es in den Weltregionen aus

Gut sieht es für den Schweizer Pass bei europäischen Zielen aus: 44 europäische Ziele sind visafrei erreichbar, für Russland ist ein Visum bei Ankunft und für Grossbritannien ist eine elektronische Reisegenehmigung erforderlich.

Ähnlich ist es bei Reisen nach Nord- und Südamerika, in die Golfstaaten und in die Karibik. Diese Ziele sind allesamt mit einem Visum bei Ankunft, einer elektronischen Einreisegenehmigung oder Visum frei erreichbar.

In Ozeanien gewährt der Schweizer Pass inklusive Visum bei Ankunft und elektronischer Reisegenehmigung eine Gesamtzugangsquote von knapp 93 Prozent, in Asien sind es 82 Prozent, im Nahen Osten 82,4 Prozent, in Zentralasien 80 und in Afrika 72,2 Prozent.

Andere Pässe schneiden besser ab

Im europäischen Vergleich liegt der Schweizer Pass allerdings nur auf Platz 13 von 47. Vor der Schweiz liegen EU-Länder wie Spanien, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, Griechenland und nordeuropäische Staaten. Allerdings sind die zahlenmässigen Unterschiede bei der freien Einreise und der Visapflicht jeweils klein.

Weltweit an der Spitze liegen gemäss Passport Reports die Vereinigten Arabischen Emirate mit 128 visafreien Zielen (Score: 182) und Singapur mit 129 (Score: 175). Schlusslicht im Ranking ist Afghanistan hinter Syrien sowie weiteren Staaten im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Mit dem afghanischen Pass sind lediglich drei Staaten visafrei erreichbar.

Es beruht nicht auf Gegenseitigkeit

Umgekehrt gibt sich die Schweiz bei den Einreisebestimmungen strenger, als sie selbst behandelt wird. In der Willkommensrangliste steht die Schweiz auf Rang 92 von 199 untersuchten Staaten. Das heisst, dass Staatsangehörige aus zahlreichen Ländern, in denen Schweizerinnen und Schweizer hürdenlos willkommen sind, für die Einreise in die Schweiz ein Visum benötigen.

Passport Reports bezeichnet sich selber als eine unabhängige Plattform, die mit keiner Regierung oder offiziellen Stelle verbunden sei. Ziel sei es, komplexe Daten zu Reisezugängen als übersichtliche und praktische Referenz aufzubereiten. (sda/olj)