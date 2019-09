Wissen

Kindertag: Wann die Länder der Welt den Weltkindertag feiern



Heute ist Kindertag! Ja, aber nicht in der Schweiz (bei uns kommt er erst noch)

Heute ist Kindertag. Zumindest für Deutschland und Österreich. Die Schweiz feiert den Tag – wie viele andere Länder – erst am 20. November. Wir liefern den Überblick.

Insgesamt kennen 145 Staaten einen Kindertag, der auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder aufmerksam machen soll. Mancherorts heisst er Weltkindertag, Internationaler Kindertag oder Internationaler Tag des Kindes.

Ein einheitliches Datum existiert nicht. In 44 Nationen wird der Tag am 1. Juni gefeiert, in der Schweiz gilt der 20. November als «Internationaler Tag der Kinderrechte». Es ist auch der Jahrestag, an dem die UNO-Vollversammlung 1989 die Kinderrechtskonvention verabschiedete.

In Deutschland wird der Kindertag übrigens gar an zwei Tagen gefeiert. Zusätzlich zum 20. September auch noch am 1. Juni. Grund dafür ist die frühere Teilung des Landes.

Eingeführt wurde der Tag am 21. September 1954. Damals beauftragte die Vollversammlung der Vereinten Nationen die UNICEF einen solchen Tag einzuführen. Diese empfahl den Ländern den 20. September, jedes Land konnte das Datum aber selbst bestimmen. Deutschland folgte diesem Rat. Allerdings wurde er lange kaum wahrgenommen. Das hat sich zuletzt geändert. Das Bundesland Thüringen führte ihn 2019 gar als gesetzlichen Feiertag ein. In Berlin und Köln stehen für den Sonntag, 22. September die beiden grössten Kinderfeste mit bis zu 100'000 Besuchern an.

Die UNICEF ruft im Kinderrechtsjahr 2019 dazu auf, den 20. September unter dem Motto «Wir Kinder haben Rechte» zu feiern.

