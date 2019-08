Wissen

Nationalhymnen Europas: Das sind die ersten Worte der Texte



bild: watson

Kennst du die ersten Worte der europäischen Nationalhymnen?

«Trittst im Morgenrot daher ...» kennen wir alle. Auch die Anfänge der deutschen, italienischen oder britischen Hymne sind wohl noch bekannt. Aber wie sieht es eigentlich im Rest Europas aus? Das sind die ersten Worte der europäischen Hymnen.

Erst seit rund 40 Jahren ist der «Schweizer Psalm» die offizielle Hymne der Schweiz. Während wir auf Deutsch, Italienisch und Romanisch zuerst vom Morgenrot singen, beginnt die französische Version mit den Bergen. In anderen Nationen geht es viel schneller um das «Land». 21 europäische Nationalhymnen – und damit fast die Hälfte aller Fälle – erwähnen explizit das «Land» (in allen Variationen) in den ersten paar Worten. Ebenfalls beliebt sind Gott/Herr mit sechs Nennungen.

Speziell ist die holländische Hymne, welche von «deutschem Blut» spricht. Dies sorgt auch immer wieder für emotionale Debatten innerhalb des Landes. Aber leugnen lässt es sich nicht: Wilhelm von Oranien, der niederländische Held von 1533, war Deutscher.

Was die weiteren Länder zu Beginn ihrer Hymnen besingen, siehst du in den folgenden fünf Kartenausschnitten:

Südwesteuropa bild: watson

Zentraleuropa bild: watson

Nordeuropa bild: watson

Osteuropa bild: watson

Südosteuropa bild: watson

