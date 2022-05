Lucile Randon ist seit dem 19. April 2022 der älteste Mensch der Welt. Bild: keystone

Die ältesten Menschen der Welt seit 1955: Zwei Länder stechen heraus

Alt werden, ein Traum der meisten von uns. Zumindest, wenn man auch noch einigermassen fit bleibt. 64 Menschen konnten sich seit 1955 «ältester Mensch der Welt» nennen. Das sind die modernen Methusalems.

Die Bibelfigur Methusalem wurde angeblich 969 Jahre alt. Kein anderer Mensch in der heiligen Schrift wurde so alt. Heute wird Methusalem darum oft als Metapher für die älteste Person einer Gruppe benutzt. Und natürlich gibt es auch eine/n Methusalem der Welt. Oder wie es auf Französisch so schön heisst: Le doyen/La doyenne de l'humanité.

Am 19. April starb die japanerin Kane Tanaka, mit 119 Jahren und 107 Tagen die letzte «Doyenne de l'humanité». Ihr Geheimnis für das lange Leben: «Leckeres Essen und Lernen.» Schokolade zählte zu ihren Lieblingsspeisen, sie liebte Mathematik und das Strategie-Brettspiel Othello. Sie stand normalerweise um 6 Uhr auf und ging um 21 Uhr ins Bett.

Nach dem Tod von Tanaka wurde gemäss der Gerontology Research Group die Französin Lucile Randon die älteste lebende Person. Sie lebt als Ordensschwester Andre in Toulon. Als 2018 ihre Zwillingsschwester 2018 verstarb, sagte sie in einem Interview: «Sie ruft mich, sie zieht mich. Beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt!»

Geht es nach Schwester Andre, hat es Gott in Sachen Alter seit 1955 schon 64-mal übertrieben. Seit diesem Jahr werden die Daten über die ältesten Menschen der Welt systematisch aufgezeichnet. Fast alle Rekordhalter waren sogenannte «Supercentenarians» – Personen, die mindestens 110 Jahre alt wurden. Nur dreimal verstarb die jeweils älteste Person vor dem 110. Geburtstag.

Letztmals war der älteste Mensch der Welt im Juli 1970 jünger als 110 Jahre. Es war die Spanierin Josefa Salas Mateo. Seit 2012 war der älteste Mensch immer älter als 115 Jahre.

Was sonst noch über die Methusalems dieser Welt bekannt ist:

Die Frauen schwingen oben aus

Von den 64 ältesten Menschen waren 58 Frauen, nur deren sechs Männer. Zuletzt gab es zehn Doyennes de l'humanité, die Männer vertrat letztmals der Japaner Jiroemon Kimura, der im Juni 2013 mit 116 Jahren verstarb.

Die älteste Person

Sagenhafte 122 Jahre und 164 Tage lebte Jeanne Calment und ist damit die älteste Person, die je gelebt hat. Die Französin wurde am 21. Februar 1875 geboren und verstarb am 4. August 1997. Sie war 3490 Tage die Doyenne de l'humanité (siehe unten).

Der älteste Mann war auch der letzte Doyen de l'humanité: Jiroemon Kimura wurde 116 Jahre und 54 Tage alt.

Die jüngste älteste Person

Neunmal war seit 1955 die älteste lebende Person jünger als 110 Jahre, nur drei von ihnen erreichten den Status eines «Supercentenarians» nicht, die anderen sechs wurden mindestens 110 Jahre alt.

Christina Karnebeek-Backs knackte diese Grenze gerade noch so, als sie mit 110 Jahren und fünf Tagen verstarb. Zum ältesten lebenden Menschen wurde sie mit 107 Jahren 1957.

Nur vier Tage die Älteste

Die oben schon erwähnte Jeanne Calment durfte sich 3490 Tage lang über den Titel «älteste lebende Person» freuen, das sind fast 10 Jahre.

Wesentlich kürzer war dies bei Emma Faust Tillman der Fall. Die Amerikanerin verstarb im Januar 2007 – vier Tage, nachdem sie die älteste lebende Person geworden war.

17 Nationen

Die 64 ältesten Menschen seit 1955 stammten aus 17 verschiedenen Nationen. Vier von ihnen hatten zwei Staatsbürgerschaften:

Von den 26 Amerikanern lebten zwei auf Puerto Rico. Auf dem zweiten Rang folgt Japan mit elf Personen. Ebenfalls mehr als einmal sind Italien (3), Frankreich (6) und Grossbritannien (10) zu finden.