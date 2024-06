80 Jahre D-Day: Unglaubliche Bilder der grössten Seeinvasion der Geschichte Bild: www.imago-images.de

Boahhh. Mehr als 60 Bilder hat unser wahnsinnige Redaktor hier zusammengestellt. Aber, hey: Sowohl in ihrer Bedeutung für den Zweiten Weltkriegs als auch in ihrem schieren Ausmass ist die Invasion der Normandie so gross, dass sie das Ausmass dieser Bildergalerie rechtfertigt.

Es war die umfangreichste marine Landeoperation der Weltgeschichte: Am 6. Juni 1944 begann unter dem Codenamen Operation Neptune die Landung der alliierten Streitkräfte an der Küste der Normandie – und damit die erste Phase der übergeordneten Operation Overlord, der Rückeroberung Frankreichs und der Errichtung einer zweiten Front gegen das Deutsche Reich.

156'000 Soldaten, 195'000 Marineleute, 5'300 Schiffe aller Grössen und Bauarten, rund 11'000 Flugzeuge, darunter 4'000 Jagdflugzeuge und 4'000 Bomber – dies alles an jenem 6. Juni 1944. In den Tagen und Wochen danach kamen weitere etliche Hunderttausende dazu.

Den grössten Anteil der alliierten Angriffstruppen wurden durch die USA, Grossbritannien und Kanada gestellt. Doch auch freie französische Einheiten unter dem Kommando von General Charles de Gaulle, sowie australische, tschechoslowakische, polnische, niederländische, belgische, norwegische, neuseeländische, griechische, südafrikanische und rhodesische Einheiten waren beteiligt.

Das kanadisch-britische D-Day-Denkmal in Saint-Aubin-sur-Mer, nahe Juno Beach. Bild: Shutterstock

Entgegen den Erwartungen der deutschen Wehrmacht, die von einer Invasion an der engsten Stelle des Ärmelkanals – am Pas-de-Calais – ausging, wählten die Alliierten den langen Weg zu den Stränden der Normandie.

Eine der originalen D-Day-Invasionskarten im Kommandoraum des Armeestützpunkts Southwick bei Portsmouth. Bild: keystone

Der Angriff erfolgte auf einer Breite von 98 km zwischen Sainte-Mère-Église im Westen und Ouistreham im Osten. Den alliierten Divisionen wurden fünf Strandabschnitte zugeteilt, welche die Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword erhielten. Zudem gingen der Seeinvasion Luftlandeoperationen bei wesentlichen taktischen Zielorten voraus.

Bild: Shutterstock

Monatelang davor wurde die Seelandung an den Stränden der englischen Grafschaften Dorset und Devon trainiert.

Übung mit Echtmunition in Dorset. Bild: Imperial War Museums

Amerikanische Einheiten beim Training in Devon, Mai 1944 (Bild nachträglich koloriert). Bild: www.imago-images.de

Oberkommandierender aller alliierten Streitkräfte – Supreme Allied Commander – war US-General Dwight D. Eisenhower (im Bild in der Mitte); Oberkommandierender aller alliierten Bodentruppen der britischen General Bernard Montgomery (r.); Oberkommandierender aller Streitkräfte zur See der britische Admiral Bertram Ramsay (l.).

Bild: imago stock&people

Voraussetzung für eine erfolgreiche Seeinvasion war die totale Luftüberlegenheit der alliierten Luftstreitkräfte. Dies war im Juni 1944 erreicht. Die deutsche Luftwaffe in Nordfrankreich war arg dezimiert.

Sämtliche Flugzeuge aller alliierten Luftstreitkräfte erhielten sogenannte invasion stripes – schwarzweisse Streifenmarkierungen – um Falschidentifikation möglichst zu verhindern.

Bild: www.imago-images.de

Allererstes Ziel, Stunden bevor irgendein Boot die Strände der Normandie erreichte, war es, die Ostflanke zu sichern. Britische Kommandoeinheiten bekamen die Aufgabe, die strategisch wichtigen Brücken über den Orne-Fluss und den Caen-Kanal bei Bénouville (Bild) einzunehmen, und zu halten.

bild: iwm.co.uk

Dazu wurden Lastensegler vom Typ Horsa verwendet. Der Vorteil dieser Segelflugzeuge gegenüber Landungen mit Fallschirmen war der lautlose Anflug, der einen Überraschungsangriff ermöglichte, sowie, dass Truppen konzentriert und punktgenau abgesetzt werden konnten, während sie bei Fallschirmeinsätzen meist weit verstreut landeten.

Bild: www.imago-images.de

Soldaten der 1st Special Service Brigade am Abend vor D-Day mit einer Botschaft für ihre deutschen Gegner. « Swinehunds Svinhunds Shwinhunds» ... na ja, was gemeint ist, versteht man. Bild: www.imago-images.de

Um 16 Minuten nach Mitternacht am 6. Juni 1944 erreichten die allerersten alliierten Truppen französischen Boden: Drei Lastensegler landeten 50 Meter entfernt von der Brücke über den Caen-Kanal. Trotz der harten Landungen bemerkte die nur wenige Meter entfernte deutsche Wacheinheit nichts und der Überraschungsmoment war perfekt.

Eine der Horsa-Lastensegler nahe der Caen-Kanal-Brücke. Bild: www.imago-images.de

Trotz zahlenmässiger Unterlegenheit wurden beide Brücken erobert und 21 Stunden lang erfolgreich gegen deutsche Panzer-, Kanonenboot- und Infanterie-Gegenangriffe verteidigt, bis Ablösung eintraf in Form der 6th Commandos, die von Sword Beach aus unter Dudelsackklängen in Richtung der Brücken marschierten.

Die nun neu «Pegasus Bridge» benannte Brücke (nach dem Emblem der 6th Airborne Division, welche die Brücke eingenommen hatte) einen Tag nach D-Day. Im Hintergrund sieht man die Horsa-Lastensegler.

Die Familie Gondrée, die das gleichnamige Café an der Westseite der Pegasus-Brücke betrieb, gebührte die Ehre, die ersten befreiten Franzosen der Normandie-Schlacht zu sein.

Georges Gondrée mit den Anführern der Einheit, welche die Brücke einnahm – Major John Howard und Leutnant David Wood (von l.-r.) – am 6. Juni 1946, genau zwei Jahre nach dem denkwürdigen Tag.

Derweil erfolgte in den frühen Morgenstunden des 6. Junis Truppen der Fallschirmangriff der 82. und 101. US-Luftlandedivisionen im Hinterland von Utah Beach, um die Westflanke der Invasion zu sichern.

Bild: keystone

Ein besonders blutiger Kampf ereignete sich im Städtchen Sainte-Mère-Église, wo aufgrund eines zufälligen Feuers in der Stadt deutsche Truppen sich bereits vor Ort befanden. Durch Windeinwirkung wurden die US-Fallschirmjäger just in das Städtchen getrieben, wo sie schwere Verluste erlitten.

Bekannt wurde das Missgeschick des Fallschirmjägers John Steele vom 505. Fallschirmjägerregiment: Er blieb mit seinem Fallschirm an einem der Ecktürme des Kirchturms hängen und konnte sich anschliessend nicht befreien, da der Kirchplatz heftig umkämpft war. Ausser ihm blieb noch ein zweiter Soldat, der 17-jährige Ken Russell, an der Kirche hängen. Von dort oben mussten sie mit ansehen, wie ihre Kameraden im Kampf fielen. Noch heute erinnert ein Denkmal am Kirchturm von Sainte-Mère-Église an die Luftlandeoperation:

Bild: imago stock&people

Auch das war D-Day:

Bild: www.imago-images.de

Operation Fortitude war eine der erfolgreichsten Täuschungsaktionen des Zweiten Weltkrieg. Zur Verschleierung der Invasion der Normandie stellten die Alliierten ab 1943 an der schmalsten Stelle des Ärmelkanals zwischen England und Frankreich bei Dover ganze Heereseinheiten von Attrappen von Panzern, Flugzeugen, Artilleriegeschützen und anderem Kriegsmaterial aus Holz oder aufblasbarem Gummi als Ablenkung auf und übten in der Themse Landungsmanöver.

Der Hauptstoss waren aber die mehr als 100'000 Soldaten, die in Schiffen und Landungsbooten auf die designierten Strandabschnitte geschifft werden mussten.

Soldaten der 101. US-Luftlandedivision beim Besteigen der Landungsboote in Southampton. Bild: www.imago-images.de

Britische Soldaten der 51. Highland Division informieren sich ihr Zielland. Bild: www.imago-images.de

Ein US-Militärpolizist übt sein Franz-Vokabular. Bild: www.imago-images.de

Die Seeinvasion begann unmittelbar bei Tagesanbruch mit schwerem Bombardement der deutschen Verteidigungseinrichtungen an der Küste.

Das britische Schlachtschiff HMS Ramillies beim Beschiessen der Ostflanke um Sword Beach. Bild: www.imago-images.de

Am westlichen Ende des Landeabschnitts, am hoch gelegenen Pointe du Hoc, befand sich eine deutsche Stellung mit sechs 155-mm-Feldkanonen, die den Strand bewachten und somit die amerikanischen Landungstruppen unter Beschuss hätten nehmen können. Eine aus 225 Männern bestehende US-Rangerbataillon musste zuerst von See aus am Fuss der Klippen anlanden, dann mit Seilen und Leitern die Felswände emporklettern und danach das obere Kliff erobern.

no ragretBild: keystone

Allen Widrigkeiten und erbittertem Widerstand der deutschen Truppen zum Trotz schafften sie es – um dann feststellen zu müssen, dass die schweren Geschütze bereits entfernt worden waren.

Rangers und deutsche Kriegsgefangene auf der Pointe du Hoc. Bild: www.imago-images.de

Ab 6 Uhr 30 begannen die Landungen an allen Strandabschnitten.

Soldaten der ersten Angriffswelle auf Omaha Beach. Bild: www.imago-images.de

Wegen schwerem Beschuss konnten die Landungsboote bei Omaha Beach nicht nahe genug anlanden, weshalb die Soldaten hundert Meter durch das Meer waten mussten. Wegen der daraus resultierenden schweren Verluste der US-Truppen bekamen die Landungsboote die Bezeichnung «taxis to Hell and back».

Das vielleicht berühmteste Bild D-Days, betitelt «Into the Jaws of Death» – die Landung auf Omaha Beach. Bild: www.imago-images.de

Etwas besser erging es den britischen und kanadischen Truppen auf ihren Strandabschnitten – obwohl auch nicht ohne Verluste, wie dieses Bild beweist.

Bild: www.imago-images.de

Omaha Beach: Infanteristen eines gekenterten Landungsbootes werden aus dem Wasser geholfen. Bild: www.imago-images.de

Bilder der amerikanischen Strandabschnitte, wo unter unnachgiebigem Beschuss Verwundeten geholfen werden mussten:

Bild: www.imago-images.de

Bild: www.imago-images.de

Bild: keystone

Gegen Ende des Tages mussten die deutschen Verteidigungsstellungen – auch auf Omaha Beach – aufgeben, nicht zuletzt aufgrund der schieren Menge von Truppen, Waffen und Panzern, die nonstop an den Stränden abgeladen wurden.

Verstärkung erreicht Utah Beach. Bild: keystone

Der Tag danach: Omaha Beach am 7. Juni. Bild: www.imago-images.de

Ein deutscher Toter neben einem Verteidigungsbunker bei Utah Beach. Bild: www.imago-images.de

Ein US-Sanitätsoffizier behandelt verwundete französische Kinder – unter anderem mit Militärschokolade. Bild: imago stock&people

Private Warren Capers betreute am 6. Juni über 330 Soldaten. Seine Einheit erhielt die Militärauszeichnung Silver Star. Das US-Militär war zu diesem Zeitpunkt noch strikt segregiert und Soldaten wurden nach Hautfarbe in rein weisse Einheiten, schwarze Einheiten oder solche für Native Americans eingeteilt. In der Folge wurde die unglaublich wichtige Rolle der schwarzen Einheiten und Native American Units weitgehend ignoriert – ein Umstand, der erst in letzten Jahren zu berichtigen versucht wird, sowohl durch die Geschichtsforschung als auch durch das US-Militär selbst. Bild: www.imago-images.de

Die Landung kam für die deutsche Führung völlig unerwartet. Erst am 6. Juni um 3 Uhr morgens wurden die ersten Schiffe gesichtet. Als um 4 Uhr 30 die ersten deutschen Boote von Le Havre ausliefen, um diese aufzuklären, wurden zur selben Zeit schon die deutschen Küstenbefestigungen von Flugzeugen bombardiert.

Falsche Annahmen: die Generäle von Rundstedt und Rommel in Paris, Dezember 1943. Bild: wikicommons

Laut Walter Warlimont, Mitarbeiter im Wehrmachtführungsstab: «Am 5. Juni war sich das deutsche Hauptquartier nicht im geringsten gewahr, dass das entscheidende Ereignis des Krieges unmittelbar bevorstand. Keine Aufklärung hatte die mehr als 5000 Schiffe zu entdecken vermocht, die sich seit 24 Stunden über den Kanal in Richtung Normandie bewegten; keine Lagebeurteilung, sei es von Rommel [Oberbefehlshaber Heeresgruppe B], von Rundstedt [Oberbefehlshaber West] oder dem Wehrmachtführungsstab, sah nach Wetter und Gezeiten eine Landung in nächster Zeit auch nur als wahrscheinlich an.»

Deutsche Kriegsgefangene werden auf Utah Beach abmarschiert. Bild: keystone

Eine der vielen deutschen Artillerie-Bunker, die sich trotz unablässiger schwerer Bombardierung nur schlecht ausser Gefecht setzen liessen, weshalb sie oftmals durch verlustreichen Nahkampf erobert werden mussten. Dabei war das effizienteste Vorgehen, eine Granate hineinzuwerfen oder einen Flammenwerfer einzusetzen. Bild: www.imago-images.de

Ein Mechaniker der US Navy 2nd Beach Battalion deaktiviert einen deutschen Goliath-Kleinstpanzer, der durch Kabelsteuerung Sprengladungen in gegnerische Stellungen lenken sollte (was nur selten richtig funktionierte). Bild: imago stock&people

Kanadische Truppen mit deutschen Kriegsgefangenen auf Juno Beach. Bild: www.imago-images.de

Patrouille mit einem gekaperten deutschen Kübelwagen. Bild: www.imago-images.de

US-Truppen, französische Kinder und General De Gaulle. Bild: www.imago-images.de

Mit der Sicherung der Brückenköpfe an den Landungsstränden begann die massierte Verschiebung von Truppen und Kriegsgerät von England nach Nordfrankreich erst recht.

Bild: keystone

Bereits ein Tag nach D-Day bot sich auf Omaha Beach diese Szene an:

Bild: keystone

Auch wenn wenige Kilometer entfernt brutal gekämpft wurde, gingen die Lieferungen unnachgiebig weiter.

Bild: www.imago-images.de

Allerlei Technologie wurde eingesetzt, um die Sandstrände befahrbar zu machen. Hier ein britischer «Teppichleger»-Panzer vom Typ Churchill, der eine erste behelfsmässige Fahrbahn auslegen konnte.

Bild vom Training in Südengland. Bild: www.imago-images.de

Mit schwimmenden Pontons, sogenannten Mulberry harbours, konnten die Alliierten innert kurze Zeit grosse Mengen auch an schwerem Kriegsgerät entladen. Nur eine Woche nach D-Day sah es auf Omaha Beach bereits so aus:

Bild: www.imago-images.de

Der erste Sonntag nach D-Day: Ende eines Gottesdienstes in einer zerbombten Kapelle. Bild: www.imago-images.de

Ein Korrespondent der Associated Negro Press ANP (ja, auch die US-Presse war segregiert) nimmt Augenzeugenberichte entgegen. Bild: www.imago-images.de

Eine Duscheinrichtung der US-Infanterie. Bild: www.imago-images.de

Nach der Sicherung des Brückenkopfes an der Küste ging der alliierte Vorstoss weiter Richtung Inland. Die Landschaft der Normandie erwies dabei sich als Albtraum für die Angreifer und als Segen für die Verteidiger. Die uralte Landschaft bot ein labyrinthartiges Schlachtfeld mit Hecken und Barrieren, die sowohl Fernsich als auch Panzer blockierten.

Bild: www.imago-images.de

Vorstoss unter Beschuss nahe der Stadt Saint Lo. Bild: keystone

Häuserkampf in Cherbourg. Bild: www.imago-images.de

Nachtkampf während der britisch-kanadischen Offensive südlich von Caen. Bild: keystone

Schweres Geschütz in Aktion in Saint Lo. Bild: www.imago-images.de

Viele französische Städte zahlten einen hohen Preis für ihre Befreiung. Hier die Ruinen von Valognes:

Bild: www.imago-images.de

Eine zerstörte V-1-Feldabschussstellung. Die Eroberung der Abschussrampen dieser «Vergeltungswaffen» (so die offizielle Bezeichnung der Nazi-Propagandamaschinerie) in der Normandie war für die Zivilbevölkerung Londons eine grosse Erleichterung. Etwa 10'500 dieser Marschflugkörper waren gegen England abgefeuert worden. Allein in London wurden 5'500 Menschen getötet und 16'000 verletzt. Doch mit dem Verlust der Startrampen in Nordfrankreich reichte Reichweite der V-1 nicht mehr aus, um die britische Hauptstadt zu erreichen. Bild: www.imago-images.de

Zwei Soldaten der Queen's Own Cameron Highlanders of Canada in Haut-Mesnil Aucrais nahe Calvados posieren mit einer erbeuteten deutschen Fahne. Bild: www.imago-images.de

Mit der Kontrolle grösserer Gebiete in der Normandie begannen die Alliierten bald mit der Einrichtung von vorgeschobenen Luftwaffenstützpunkten. Durch ihre Luftüberlegenheit konnten sich die britischen und US-Luftstreitkräfte auf die Nahunterstützung der Bodentruppen konzentrieren.

Carentan: Das erste alliierte Flugfeld auf französischem Boden. Im Hintergrund eine P-47 Thunderbolt der USAAF.

In der Normandieschlacht als sehr erfolgreich erwiesen sich die Typhoon-Jagdbomber der Royal Air Force. Bild: Imperial War Museums

Besonders während der Schlacht um den Kessel von Falaise im Osten der Normandie, sollen die Typhoon mit Boden-Luft-Raketen, Bomben und Bordkanonen den auf dem Rückzug befindlichen deutschen Streitkräften erhebliche Verluste zugefügt haben. Bild: www.imago-images.de

«Man konnte Falaise sogar aus 6.000 Fuss Höhe im Cockpit riechen», so Typhoon-Pilot Flight Lieutenant H. Ambrose von der No. 175 Squadron. «Die verwesenden Pferdekadaver und das verbrannte Fleisch, das Gemetzel war schrecklich.»

Es dauerte schliesslich mehr als zwei Monate von der ersten alliierten Landung an D-Day am 6. Juni bis zur Befreiung von Paris am 25. August, bis die libération vollzogen war. Der Weg dorthin war schwer und verlustreich.

Ein britischer Soldat inspiziert ein deutscher Panther-V-Panzer im Kessel von Falaise. Bild: Imperial War Museums

Jubel für die Befreier: Eine senegalesische Einheit der Forces françaises libres marschiert durch Rennes. Bild: www.imago-images.de

Am 26. August 1944 war es so weit: Einheiten der Forces françaises libres konnten im Triumph durch ihre befreite Hauptstadt ziehen.