Bienen können rechnen



Forscher sagen: Bienen können rechnen

Bild: Shutterstock

Summsumm... Summe. Ha! Einer neuen Studie zufolge können Bienen simple Mathe-Aufgaben lösen. Das Forscherteam am «Royale Institute of Technology» in Melbourne, Australien, hat seinen Versuchs-Bienen offenbar das Addieren und Subtrahieren beigebracht.

Dem ORF sagte Studienautor Adrien Dyer, um solche Aufgaben zu lösen, seien zwei parallele Arbeitsschritte notwendig: „Man muss die Rechenregeln im Langzeitgedächtnis behalten und man muss die Zahlen im Arbeitsgedächtnis manipulieren können.“ Dazu sind die Insekten laut Studie in der Lage.

So sahen die Aufgaben aus

Die Rechenaufgaben wurden nicht mit Zahlen, sondern mit verschiedenfarbigen Formen dargestellt. Blau steht für Addition, Gelb für Subtraktion. Die Bienen fliegen in den Versuchen in ein Y-förmiges Labyrinth. Befindet sich in der ersten Kammer ein blaues Symbol, muss die Biene in die Kammer mit zwei blauen Symbolen fliegen. Befinden sich in der ersten Kammer zum Beispiel drei gelbe Symbole, sollte sie in die Kammer mit nur zwei gelben Symbolen weiterfliegen.

Lagen die Bienen richtig, wartete am Ende des Labyrinths ein Tropfen Zuckerwasser auf sie. Lagen sie falsch, bekamen sie eine bittere Lösung mit Chinin.

Die Bienen lernten dazu

Zu Beginn der Studien wählten die Bienen den Weg noch zufällig. Nach 100 Versuchen erreichten sie dann eine Trefferquote von 60 bis 75 Prozent, beschreiben die Forscher in der Studie.

