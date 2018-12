Quizz den Huber heute ohne Sportfrage, dafür mit Nietzsche

5. Film: Aus welchem Science-Fiction-Streifen stammt das folgende Zitat? «A storm is coming. Our storm. And when it arrives, it will shake the universe.» (zu Deutsch: «Ein Sturm kommt auf. Unser Sturm. Und wenn er da ist, wird es das Universum erschüttern.»)

«Alien» (1979) von Ridley Scott

«Dune» (1984) von David Lynch

«Arrival» (2016) von Denis Villeneuve.

«Moon» (2009) von Duncan Jones

«Rise of the Planet of the Apes» (2011) von Rupert Wyatt