Tag der Arbeit: Marx oder nicht Marx? Wer hat's gesagt?



Marx oder nicht Marx? Von wem stammen diese 15 krassen Sprüche?

Ohne Marx keinen Tag der Arbeit. Kaum zu glauben, welche Töne der Vater des Sozialismus anschlug, wenn er seinem Freund und «geistigen Zwilling» Friedrich Engels schrieb. Teste dein Wissen und finde heraus, welche dieser Zitate von Karl Marx stammen.

Austeilen konnte er, der Philosoph und Ökonom aus Trier. Und dabei ging es politisch nicht korrekt zu und her, auch wenn im 19. Jahrhundert wohl andere Kriterien für «Political correctness» galten. In den Briefen an seinen Mitstreiter und Freund Friedrich Engels nahm Karl Marx kein Blatt vor den Mund: Familienmitglieder, Genossen und ganze Völker («dumme Schweizer») sind das Ziel derber Beschimpfungen.

Der Briefwechsel der beiden wichtigsten Säulenheiligen der Linken war allerdings nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Der unverhohlene Sexismus, Rassismus und Antisemitismus, der in diesen intimen Schreiben liegt, macht deutlich, dass auch grosse Geister Kinder ihrer Zeit bleiben und auf Irrwege gelangen können.

Unter dem Titel «Marx & Engels intim» kam der pikante Briefwechsel 2009 als Hörbuch heraus. Harry Rowohlt, Gregor Gysi und Anna Thalbach lasen darin unzensierte Highlights aus der Korrespondenz der Revolutionäre vor. Mit grossem Erfolg – das Werk schoss auf Platz 1 der Hörbuch-Bestenliste.

Jetzt auch zum Nachlesen

Der IMH-Verlag hat jetzt das Manuskript zu diesem Hörbuch-Knüller als E-Book veröffentlicht. Wer die krassen Sprüche, aber auch schwierigere Stellen aus den Briefen nachlesen will, kann das mit dem E-Book in aller Ruhe tun.

Und jetzt ab zum Quiz! In welchen dieser 15 Sprüche steckt Marx drin?

Quiz 1. «Alles, was ich weiss, ist, dass ich kein ‹Marxist› bin!» Ein waschechter Marx – wer sonst sollte so etwas sagen? AP Das war doch der antikommunistische Papst Johannes Paul II.! PD Karl Liebknecht sagte das, der deutsche Sozialist und Revolutionär. 2. «In der Familie ist der Mann der Bürger und die Frau der Proletarier.» «Proletarier»? Das klingt nach Marx! Das Zitat stammt von Friedrich Engels, dem «geistigen Zwilling» von Karl Marx. PD Es war Rosa Luxemburg, die in diesem Ausspruch den Feminismus mit dem Marxismus vereinte. 3. «Die Franzosen brauchen Prügel!» Man glaubt es kaum, aber das ist von Marx. PD Kaiser Wilhelm II. rasselte so während der Zweiten Marokkokrise mit dem Säbel. KEYSTONE Mario Zagallo, der Trainer der «Seleçao», heizte so vor dem WM-Final 1998 die Stimmung an. 4. «Viel Juden und Flöhe hier selbst.» Marx? Ja, Marx. Das sagte er über den englischen Badeort Ramsgate. Hulton Archive Das kann nur von Adolf Hitler sein. PD Das ist ein ironisches Zitat von Heinrich Heine, der damit seine «Matratzengruft» beschrieb. 5. «Es gibt vorzüglich zwei Klassen von Menschen, die ich nicht leiden kann: die Literaten und die Juden – und leider gehöre ich zu beiden.» So sprach Marx über seine jüdische Herkunft. KEYSTONE Das ist von Ferdinand Lassalle, einem der Gründerväter der deutschen Sozialdemokratie. AP SIGMUND FREUD MUSEUM Der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, mokierte sich so über sich selbst. 6. «Komplettere Esel als diese Arbeiter gibt es wohl nicht.» Marx. Er ging auch mit seiner Klientel hart ins Gericht. AP Josef Stalin äusserte sich wenig schmeichelhaft über das Proletariat, als die Industrieproduktion nicht schnell genug anstieg. AP So schimpfte Fidel Castro über die Arbeiterschaft, als es einmal nicht so lief, wie der «Máximo Lider» wollte. 7. «Wenn wir Probleme haben in der Familie, dann lösen wir die Probleme in der Familie und gehen nicht zu einer fremden Familie.» Marx war strikt dagegen, die Streitigkeiten innerhalb der Sozialistischen Internationale nach aussen zu tragen. AP PARAMOUNT PICTURES Don Vito Corleone, Protagonist im Film «Der Pate» (1972), hielt wenig von Transparenz. X00493 Das ist von Sepp Blatter. Der FIFA-Chef antwortete so 2011 an einer Pressekonferenz auf Korruptionsvorwürfe. 8. «Je weniger die Leute davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie.» Das ist von Karl Marx. Bundesarchiv, Bild 183-R68588 / P. Loescher & Petsch / CC-BY-SA 3.0 Otto von Bismarck, der deutsche Reichskanzler, wusste, wie Regieren geht. AP Das Zitat stammt von Charles de Gaulle. Der französische Präsident wusste, wovon er sprach. 9. «Der Islam schafft einen Zustand permanenter Feindschaft zwischen Muselmanen und Ungläubigen.» Marx äusserte sich auch kritisch über den Islam. Wikipedia Voltaire teilte sowohl gegen das Christentum wie gegen den Islam aus. EPA Mit seinen islamkritischen Äusserungen sorgte der deutsche Bestsellerautor Thilo Sarrazin für eine Kontroverse. 10. «Stirbt der Hund jetzt, so bin ich aus der Patsche heraus.» So hoffte Marx 1852 auf den Tod eines wohlhabenden Verwandten. AP Wilhelm Busch hoffte auf eine finale Lösung in einem Rechtsstreit, der ihn sehr belastete. PD Heinrich Heine hoffte, der Tod eines reichen Erbonkels würde ihn aus einem finanziellen Engpass befreien. 11. «Was für ein Glück für die Regierenden, dass die Menschen nicht denken!» Diese Erkenntnis stammt von Karl Marx. PD Das ist ein Zitat von Wladimir Iljitsch Lenin. Hulton Archive Adolf Hitler sagte das. 12. «A very happy event, der Tod des 90-jährigen Onkels meiner Frau wurde uns gestern mitgeteilt.» Marx. Er litt ständig unter Geldnöten. AP THE ROY EXPORT COMPNAY ESTAB Charlie Chaplin. Zu Beginn seiner Karriere war er mausarm. AP Thomas Mann. Der deutsche Schriftsteller brauchte im amerikanischen Exil dringend Geld. 13. «Toleranz ist ein Beweis des Misstrauens gegen ein eigenes Ideal.» Marx über das Ideal der klassenlosen Gesellschaft. Bundesarchiv, Bild 102-17049 / Georg Pahl Joseph Goebbels. Der Propagandaminister des Nazi-Regimes hielt nicht viel von Toleranz. Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sezierte gern beliebte Begriffe. 14. «Die Deutschen und die Skandinavier, die beide zu der gleichen grossen Rasse gehören, bereiten nur den Weg für ihren Erbfeind, den Slawen, wenn sie miteinander streiten, statt sich zu verbinden.» Marx über europäische Sympathien und Antipathien. PD Napoleon Bonaparte in einer Analyse europäischer Beziehungen. AP Winston Churchill mit geopolitischen Überlegungen. 15. «Ich habe natürlich meine Aufstellungen so gehalten, dass ich im umgekehrten Fall auch Recht habe.» Marx über die Kunst, in jedem Fall richtig zu liegen. PD Georg Wilhelm Friedrich Hegel über die Dialektik des Rechthabens. Arthur Schopenhauer über die Raffinesse seines Werks.

Zur Info Dieses Quiz erschien zum ersten Mal im Jahr 2015. Wir haben uns die Freiheit genommen, es aus aktuellem Anlass erneut zu publizieren.

