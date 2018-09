It's Huber-Time! Diese Woche gibt es eine spezielle Folge eures Lieblings-Quiz

Rechte Schwedendemokraten werden zweitstärkste Kraft hinter Sozialdemokraten

Die Wahllokale in Schweden sind geschlossen. Gemäss ersten Prognosen kommen die Rechtspopulisten auf 19,2 Prozent.

Die Sozialdemokraten sind bei der Parlamentswahl in Schweden einer Katastrophe zwar entgangen, haben aber deutlich an die Rechtspopulisten verloren. Die Partei von Regierungschef Stefan Löfven wurde am Sonntag erneut stärkste Kraft, die Schwedendemokraten liegen auf Platz zwei.

Der Prognose des Fernsehsenders SVT zufolge erreichten die Sozialdemokraten 26,2 Prozent - und fuhren damit das schlechteste Ergebnis in mehr als 100 Jahren ein. Wer Schweden künftig regieren kann, scheint völlig …