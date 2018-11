Wissen

Special-Edition: Heute quizzt der Chef den Huber!



Heute quizzt der Chef den Huber – doch das heisst nicht, dass es für dich leichter wird! Bild: watson

Liebe Huberquizzer

Euer Lieblingsquiz gibt's diese Woche in einer Special-Edition: Weil Toggi frei hat, ist Chefredaktor Maurice Thiriet in die Bresche gesprungen und hat sich zehn fiese Fragen ausgedacht. Basler sind deshalb ein klein wenig im Vorteil, so viel sei verraten. Los geht's – viel Spass!

1. Wir fangen mit einer Aufwärmfrage an, die für Huber ein Leichtes sein sollte: Die US-Dollar-Note ist mit einer strahlenden Pyramide versehen. Was symbolisiert sie? Die US-Geheimdienste Den US-Weltherrschaftsanspruch Das Auge Gottes Den Sündenfall der Freimaurer 2. Jetzt wird's härter. Und lokal-spezifischer. Wird Huber es packen? Das ist die Frage: Basel ist eine zweigeteilte Stadt. Seit jeher gibt es ein Gross- und ein Kleinbasel. Die einen zeigen den anderen jährlich bis kontinuierlich ihre Abneigung. Welche Antwort ist in diesem Zusammenhang FALSCH? Die Kleinbasler zeigen den Grossbaslern mit dem Vogel Gryff ihre Abneigung. Die Grossbasler zeigen den Kleinbaslern mit dem Lällekönig ihre Abneigung. Die Kleinbasler zeigen den Grossbaslern mit dem Lällekönig ihre Abneigung. Der Lällekönig hängt über einem Türeingang, aber nicht ausschliesslich. 3. Eher wieder leichte Kost für Huber zum Thema antike Münzen. Das Bild zeigt eine heute noch bekannte Münze. Sie war sehr verbreitet und heisst: Septinie Tetradrachme Sesterz Goldstater 4. Nun zur Geographie-Frage, Hubers Paradedisziplin. Das Bild zeigt Hashim Taci, den Präsidenten des Kosovos. Dieses ist zusammen mit Eritrea, Usbekistan und Belize einer der jüngsten Staaten der Welt. In welcher Reihenfolge haben diese zeitlich ihre Unabhängigkeit erlangt? EPA/EPA Usbekistan, Eritrea, Belize, Kosovo Eritrea, Usbekistan, Kosovo, Belize Belize, Usbekistan, Eritrea, Kosovo Belize, Eritrea, Usbekistan, Kosovo 5. Es wird Zeit für die Sport-Frage: Alle drei Jahre findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest statt. Der Sieger erringt den Titel Schwingerkönig, den er nicht mehr abgibt. Welcher der folgenden Bösen war NIE Schwingerkönig? KEYSTONE KEYSTONE Käser Adrian KEYSTONE Rüfenacht Silvio PHOTOPRESS-ARCHIV Hunsperger Ruedi KEYSTONE Stucki Christian 6. Jetzt heisst es: Geschichte! Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation erlebte seine Geburtsstunde mit der Kaiserkrönung Ottos I. 962. In welchem Jahr aber wurde sein Ende beschlossen? 1356 1789 1806 1815 7. Kategorie Aktualität: Der US-Rap-Superstar Kanye West weilte vergangene Woche in Basel zu Besuch bei Star-Architekt Jacques Herzog. Wo konsumierte dieser in Basel gemäss dem Slam-Poeten Gabriel Vetter, der sich als Augenzeuge ausgab, was? AP/AP Café Crème und Gipfeli in der Cafeteria der Altersresidenz «Johanniter» Linzertorte und Orangensaft an der Aldi-Bar beim Grenzübergang Lörrach Ragusa und Kamillentee im Coop-Restaurant am Tellplatz Sushi und Sake im Mister Wong in der Steinenvorstadt 8. Zum aktuellen Teilrückzug der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Ostalgie-Frage. Wir sehen hier die Waschmaschine WM66. Wozu ist diese oft auch benutzt worden? Empfang von Westradio Staubsaugen Einkochen von Vorräten Masturbation 9. Noch einmal Geschichte: Wie hiess das Schiff, auf dem sich der englische Premierminister Winston Churchill und US-Präsident Franklin D. Roosevelt trafen, um die Atlantik-Charta zu Faden zu schlagen? www.alamy.com HMS Prince of Wales M.S. Sandhurst II USS Wisconsin Admiral George Purshenaw 10. So, zum Schluss noch Geographie der Schweiz: An welchem der folgenden Tage im Jahr scheint die Sonne NICHT durch das Martinsloch auf die Kirche von Elm? KEYSTONE 12. März 13. März 14. März 1. Oktober

