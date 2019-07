Wissen

Quiz

Mondfinsternis: Um diese Uhrzeit musst du in den Himmel schauen



Bild: APA/APA

Heute gibt's eine partielle Mondfinsternis – doch wie gross ist der Mond eigentlich?

Wenn das Wetter mitspielt, wird der Mond heute gegen 23.30 Uhr zu zwei Dritteln rostrot leuchten. Doch weisst du eigentlich, wie gross der Mond im Vergleich zu Europa ist?

Wir haben vier Abbildungen vorbereitet, die das Grössenverhältnis zwischen Mond und Erde – beziehungsweise Europa – zeigen. Welche ist korrekt?

Umfrage Auf welcher Abbildung stimmt das Grössenverhältnis zwischen Mond und Erde? Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abstimmen 4 Abbildung 1 0%

Abbildung 2 0%

Abbildung 3 50%

Abbildung 4 0%

Hier findest du die Auflösung:

Das Spektakel beginnt heute Dienstag um 20.43 Uhr. Dann tritt der Mond in den Halbschatten der Erde. Um 22.01 Uhr wird er komplett im Halbschatten sein. Ab dann wandert er in den Erdkernschatten, welcher für die aussergewöhnliche Färbung verantwortlich ist. Die maximale Bedeckung von zwei Dritteln steht um 23.30 Uhr an.

Fans von Events solcher Art sollten den heutigen Abend geniessen. Die nächste über Mitteleuropa sichtbare Mondfinsternis findet nämlich erst am 16. Mai 2022 statt.

Abonniere unseren Newsletter