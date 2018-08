Wissen

Liebe Huberquizzer

Dem Huber hat das letzte Quiz nicht wirklich gut getan. Man bedenke: Wir jubeln ihn hier zum Superbrain hoch, ohne seine explizite Einwilligung notabene, und nur weil er ein lieber Siech ist, der nicht nein sagen kann, macht er den ganzen Zirkus auch mit.

Dann lassen wir ihn aus dramaturgischen Gründen fallen, wie eine heisse Kartoffel und er wird danach auf offener Strasse von wildfremden Menschen angegangen, man habe ihn endlich besiegen können.

Dass er sich deshalb vor seiner Stammkneipe kurz hinlegen musste, bevor er letzten Freitag (wir quälen Huber jeweils kurz vor dem Wochenende mit den Fragen) nach Hause ging, verzeihen wir ihm deshalb. Auch wenn es natürlich für watson keine gute PR ist, wenn der mittlerweile d-prominente und wegen seiner prägnanten Kopfform oft erkannte Wissensredaktor seinen Nachhauseweg nicht mehr kennt.

Anyway. Hier kommt bereits der nächste Schwung an schwierigen Fragen. So viel sei verraten: Vier Punkte hat der Huber heute überboten.

1. Geographie: Welche Insel sehen wir hier? Die indonesische Insel Bali ( Alle Fotos: Unsplash Irland Island Die japanische Insel Hokkaido Sri Lanka Taiwan 2. Bleiben wir bei den schönen Bildern. Allgemeinwissen: Welches der aufgeführten Länder hat den GERINGSTEN Anteil Waldfläche im Vergleich zur Landesfläche? (Fotos: Unsplash) Japan Island Seychellen Österreich 3. Schweiz: Wer mit dem Auto ohne Umweg von Luzern nach Interlaken fährt, kommt an welcher Ortschaft NICHT vorbei? (Foto: Unsplash) Sachseln Brienz Wassen Lungern 4. Internationale Politik: Welcher amerikanische Präsident war KEIN Linkshänder? EPA/EPA Barack Obama AP/Chicago Sun-Times Bill Clinton AP/AP George Bush EPA/JFK PRESIDENTIAL LIBRARY John F. Kennedy 5. Geschichte: Wie hiess der Inka-Herrscher, der von Francisco Pizarro gefangengenommen wurde und sich mit einem 50 Quadratmeter grossen Raum voller Gold und Silber freikaufen wollte? Kleiner Tipp: Derselbe König benutzte die Hirnschale seines (Halb-)Bruders als Trinkgefäss. Thomas Schlittler Huáscar Pachacútec Atahualpa Inca Roca 6. Populärkultur: Das meistverkaufte Musikalbum ist seit kurzem nicht mehr «Thriller» von Michael Jackson, sondern … X80002 … «Their Greatest Hits (1971-1975)» von den Eagles … «Back in Black» von AC/DC … «Christmas» von Mariah Carey … «Dark Side of the Moon» von Pink Floyd 7. Wissenschaft: Wer bewies die berühmte Poincaré-Vermutung und löste damit eines der sieben Milleniums-Rätsel – und gewann damit eine Million Dollar (die er ablehnte)? Henri Poincaré natürlich Der Russe Grigori Perelman Der junge Australier Terence Tao Der indisch-australische Mathematiker Akshay Venkatesh 8. Sport: Wer war Sepp Blatters Vorgänger als Fifa-Präsident? KEYSTONE KEYSTONE Lennart Johansson AP/AP João Havelange AP/AP Juan Antonio Samaranch EPA/KEYSTONE Jacques Rogge 9. Wirtschaft: Welches ist die nach Handelsvolumen grösste Börse der Welt? AP/AP Nasdaq NYSE BATS Global Markets Shanghai Stock Exchange 10. Und wenn wir schon dabei sind: Welches ist der nach Containerumschlag grösste Hafen der Welt? EPA/EPA Shanghai Hong Kong Singapur Busan

