Quizz den Huber mit einem vermeintlich einfachen Quiz. Aber eben: vermeintlich ...

Liebe Huber-Quizzer,

unser Huber war gestern als Kandidat im TV zu sehen. Bei «Ich we!ss alles» spielte er um 100'000 Euro. Den Ausgang seiner Performance wollen wir hier nicht spoilern.

Am besten schaut ihr euch die Sendung in der Mediathek an, nachdem ihr das Quiz der heutigen Woche gelöst habt. Viel Erfolg und Spass!

1. Zu Beginn eine Aufwärmübung in Geographie: In welchem Land liegt Montevideo? Uruguay Argentinien Paraguay Chile 2. Schweizer Politik: Drei Kantone in der Deutschschweiz erlauben es ihren Gemeinden, das Ausländerstimmrecht einzuführen. Welcher Kanton gehört NICHT dazu? KEYSTONE Schaffhausen Nicola Pitaro Graubünden KEYSTONE Basel-Stadt KEYSTONE Appenzell Ausserrhoden 3. Geschichte: Welches Land war NICHT mit Truppen in den Korea-Krieg involviert? EPA/INSTITUTE OF KOREAN HISTORY Türkei Griechenland Irland Äthiopien Neuseeland Kolumbien 4. Internationale Politik: In welchem Land gab es zwischen Dezember 2015 und Oktober 2017 gleichzeitig eine Ministerpräsidentin, eine Finanzministerin (die zugleich auch stellvertretende Ministerpräsidentin war), eine Wirtschaftsministerin und eine Verteidigungsministerin? AP/PA Norwegen Grossbritannien Australien Lettland 5. Allgemeinwissen: Wie kommt das Blei in den Bleistift? In heutigen Bleistiften hat es gar kein Blei mehr drin (ihr Trottel). Es wird hineingegossen. Die Mine wird in fester Form hineingeschoben. Das Holz wird um die feste Bleimine geleimt. 6. Schweizer Geographie – auch diese Frage sollte einfach sein: Welcher Kanton hat die meisten Nachbarkantone? Schwyz St. Gallen Zürich Bern 7. Populärkultur: Wie heisst die Social-Media-App, die im ersten Quartal 2018 mehr iPhone-Downloads verzeichnete als Facebook, Instagram und YouTube? BoingBoing TikTok RiffRaff Ham’n’Jam 8. Sport: Dieses Bild haben wir von Oleg Zhokhs Instagram-Account geklaut. Der Ukrainer dominiert in seiner Sportart nach Belieben. In welcher? Tischfussball Armdrücken (mit links) Dreibanden-Billard Fliegenfischen 9. Manchmal quälen wir Huber mit zwei Sportfragen. Als Ausgleich kommt er heute in den Genuss zweier Geographiefragen. Welches ist KEIN Nachbarland von Uganda? Kenia Ruanda Tansania Somalia 10. Kunst und Kultur: Wer ist dieser Mann? Der Künstler Damien Hirst. Banksy Der Star-Architekt Norman Foster Der Schlagzeuger der Beatles, Ringo Starr

