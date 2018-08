Wissen

Beweise dich im CO2-Quiz



Wie viele Bratwürste entsprechen dem Flug von Lugano nach Zürich? Beweise dich im CO₂-Quiz

8 Mal am Tag fliegt die Swiss zwischen Zürich und Genf hin und her. Grünen-Politikern sind solche Kurzstreckenflüge ein Graus. Gleich mehrere forderten in den letzten Tagen ein Verbot.

Etwa Nationalrätin Aline Trede. «Ich würde ein Inlandflugverbot befürworten», sagte die Politikerin der Grünen gegenüber der «Nordwestschweiz». Noch einen Schritt weiter gehen, will Bálint Csontos, Präsident der Grünen Baselland. Er fordert ein europaweites Verbot von Kurzstreckenflügen. Diese würden ihn extrem stören, sagte er zu Primenews. «Gerade der Auswuchs bei den boomenden Kurzstreckenflügen hätte so nie passieren dürfen.»

Nun aber zu dir. Weisst du, wie viel CO₂-Gase bei Kurzstreckenflügen ausgestossen werden? Teste dich im Quiz.

1. Du fliegst in einem vollbesetzten Airbus A320 von Lugano via Zürich nach Genf. Wie häufig könntest du diese Strecke mit dem Zug (durchschnittliche CH-Auslastung) zurücklegen, bis du denselben CO₂-Ausstoss erreichst? Deine Antwort: Mal (Schiebe den blauen Regler auf die Anzahl, die du vermutest) Auflösen 2. Auf wie viele Olma-Bratwürste (165 Gramm) musst du verzichten, um das CO₂ eines Inlandfluges von Zürich nach Genf zu kompensieren? Deine Antwort: Olma-Bratwürste Auflösen 3. Du willst von Zürich nach Lugano fliegen. Ordne die Verkehrsmittel (mit Klicken und Ziehen) nach ihrem CO₂-Ausstoss pro Passagier (von hoch bis tief). Helikopter (4 Personen)

Kleinflugzeug (4 Personen)

Kampfflugzeug (1 Person)

Passagierflugzeug (174 Personen) Überprüfen 4. Wie viele Inlandflüge gibt es in der Schweiz täglich? Deine Antwort: Inlandflüge pro Tag Auflösen 5. Kurztrip von Basel nach Berlin. Ordne diese Verkehrsmittel nach dem CO₂-Ausstoss pro Passagier (volle Auslastung). Beginne mit dem höchsten. Zug

Passagierflugzeug

Auto

Bus Überprüfen 6. Du nimmst den Helikopter von Zürich nach Paris. Wie häufig könntest du diese Strecke mit dem Passagierflugzeug fliegen? Deine Antwort: Mal Auflösen

Berechungsgrundlage Für die Berechnungen des CO₂-Austosses wurde der Mobilitätsrechner von Energie-Umwelt.ch genutzt. Willst du selber Berechnungen anstellen, dann hier lang.

Ferienzeit ist Vielfliegerzeit Video: srf

Die mühsame Planung der Ferien – in 7 wahren Zeichnungen

