In welcher Schachtel steckt der Diamant?

Du hast einen wertvollen Diamanten geschenkt bekommen. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist: Der Edelstein befindet sich in einer von 100 identischen Schachteln, die nebeneinander in einer Reihe stehen – und du weisst nicht, in welcher.

Zum Glück siehst du aber, dass auf jeder Schachtel ein Etikett klebt, auf dem steht:

«Der Diamant befindet sich entweder in der Schachtel links oder in der Schachtel rechts.»

Und du weisst ausserdem, dass diese Aussage nur bei genau einer Schachtel zutrifft.

Wenn dir alle diese Voraussetzungen bekannt sind, kannst du die folgende Frage sicher problemlos beantworten:

Umfrage Wie viele Schachteln musst du im Minimum öffnen, damit du sicher weisst, in welcher sich der Diamant befindet? 0

1

2

3

4

5

Abstimmen 2 Votes zu: Wie viele Schachteln musst du im Minimum öffnen, damit du sicher weisst, in welcher sich der Diamant befindet? 0% 0

0% 1

0% 2

0% 3

0% 4

0% 5

Achtung, nach dieser Spoiler-Warnung folgt des Rätsels Lösung!

Die richtige Lösung lautet: Du musst genau 1 Schachtel öffnen, damit du zweifelsfrei weisst, in welcher Schachtel sich der Diamant befindet.

Die gesuchte Schachtel muss sich am linken oder rechten Rand der Schachtelreihe befinden. Es kann sich nicht um eine der anderen handeln, denn in diesem Fall würden beide Nachbarschachteln eine korrekte Aussage auf ihrem Etikett tragen – dies ist aber, wie wir wissen, nur bei einer einzigen Schachtel der Fall.

Du musst daher eine der Schachteln am Rand der Reihe öffnen. Wenn der Diamant dort ist, hast du ihn bereits gefunden. Wenn nicht, dann muss er sich in der anderen befinden.

Auf Brilliant.org haben 46 Prozent der Teilnehmer dieses Rätsel richtig gelöst.

Umfrage Wie schwierig war dieses Rätsel? 5 (sehr schwierig)

4

3

2

1 (sehr einfach)

Abstimmen 2 Votes zu: Wie schwierig war dieses Rätsel? 0% 5 (sehr schwierig)

0% 4

0% 3

0% 2

0% 1 (sehr einfach)

