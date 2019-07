Wissen

Wie viel Massentourist steckt in dir?

In uns allen wohnt ein kleiner Massentourist. Auch in dir. Wetten?

Mit fast 30 Millionen Besuchern jährlich ist Hong Kong die meistbesuchte Stadt der Welt. Das zeigen die Zahlen aus dem Report von Euromonitor International für das Jahr 2018.

Dort sind die 100 meistbesuchten Städte der Welt aufgelistet. Wir haben die Rangliste mit allen 100 Orten übernommen, du findest sie unten. Tippe alle Destinationen an, die du schon besucht hast und finde heraus, wie viel Massentourist in dir steckt.

Für jede Stadt, die du anwählst, gibt es Punkte. Für Hong Kong 100, für das zweitplatzierte Bangkok 99 und so weiter. Wie viel Massentourist wirklich in dir steckt und wie du im Vergleich zu den anderen watson-Lesern abschneidest, siehst du am Schluss.

Ist das alles eine repräsentative Umfrage? Natürlich nicht. Aber doch sehr interessant, wie wir finden.

Tippe auf deine bereits besuchten Städte (sie werden dann pink). Die Zahl hinter Rang, Städtename und dazugehörigem Land steht jeweils für die Anzahl Besucher im Jahr 2018 in Tausend.

Hättest du alle Städte der Top-100-Liste schon besucht, wärst du bei 5050 Punkten. Natürlich ist diese Wertung eine Spielerei. Doch aus reiner Neugier haben wir fünf (subjektive) Kategorien erstellt. In welche gehörst du?

Umfrage Wie viel Massentourist steckt in dir? 0 – 300 Punkte: Du reist eher selten oder an unbekannte Städte – dein Garten muss ein Paradies sein

300 – 700 Punkte: Du warst bestimmt schon in Paris. Vielleicht noch New York. Stimmts?

701 – 1200 Punkte: Hast du auch so eine Karte zuhause, wo man die Länder, die man schon besucht hat, aufrubbeln kann?

1201 – 3000 Punkte: Auf deiner Rubbelkarte sind nicht mehr viele Felder bedeckt.

über 3000 Punkte: Gratuliere, du bist Massentourist, wie er im Buche steht! Wie viele Flugmeilen hast du schon gesammelt? Eine Zillion?

