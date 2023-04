C.G. Jung alias Agent 488 – der analyti­sche Spion

Er war ein grosser Psychoanalytiker und ein gefragter Geheimdienstberater. Die versteckten Verbindungen des Carl Gustav Jung zur CIA.

Raphael Rues / Schweizerisches Nationalmuseum

Carl Gustav Jung (1875-1961), Mediziner und Psychiater, gilt als Vater der Psychoanalytik und war einer der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts. Die Theorien des Schweizers beeinflussen noch heute zahlreiche Konzepte in Psychologie und Psychiatrie. Weniger bekannt ist Jungs starke Verbindung zu den Kriegsereignissen des letzten Jahrhunderts und vor allem sein Einfluss zur amerikanischen Aussenpolitik in den 1950er-Jahren.

Der Wissenschaftler bewunderte seit den 1930er-Jahren den Nationalsozialismus. Während des Zweiten Weltkriegs änderte der Schweizer seine Meinung dann allerdings ziemlich drastisch. Militärische und politische Ereignisse spielten also eine wichtige Rolle in Jungs Laufbahn. Während des Ersten Weltkriegs hatte der junge Jung erfahren, was Krieg wirklich heisst. Als Hauptmann in der Sanitätstruppe der Schweizer Armee leitete er zwischen 1916 und 1917 ein Internierungslager für verwundete Soldaten der kriegführenden Staaten.

C.G. Jung leistete im Ersten Weltkrieg aktiven Dienst in der Sanitätstruppe der Schweizer Armee. Militärpostkarte von 1914. Bild: Historic admin

Als die Nazis an die Macht kamen, war C.G. Jung 55 Jahre alt. Als angesehener Psychiater, Universitätsprofessor an der ETH und Offizier mit direkter Erfahrung im Ersten Weltkrieg, hätte er ahnen können, was sich da in Deutschland anbahnte. Doch die nationalsozialistische Doktrin faszinierte ihn. Der Wissenschaftler war Präsident der Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie und Mitherausgeber des Zentralblatts für Psychotherapie.

Der andere Mitherausgeber war Matthias Heinrich Göring, Cousin von Hermann Göring, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe. Die direkte Verbindung war für die Nazis in vielerlei Hinsicht bequem. Als Ausländer, neutraler Schweizer und glaubwürdiges Aushängeschild diente er als perfektes Sprachrohr für die nationalsozialistische Interpretation der Psychologie.

Matthias Heinrich Göring war ein deutscher Psychotherapeut und ein hoher NSDAP-Funktionär. Bild: Wikimedia

Vielleicht war Carl Gustav Jung vom nationalsozialistischen Deutschland geblendet. Vielleicht aber versuchte er auch, in einer sehr naiven Art und Weise, die europäische Psychoanalyse vor dem Einfluss des faschistischen Gedankenguts zu retten. Die Nähe zu Göring und eine Reihe von öffentlichen Äusserungen über die «Psychologie von Rassen und Nationalitäten» führten zum immer wiederkehrenden Vorwurf einer Sympathisierung mit der Nazi-Bewegung.

Ab 1940 änderte C.G. Jung jedoch seine Haltung gegenüber dem Dritten Reich radikal. Erst dann war er in der Lage, sich zu distanzieren und alle Verbindungen zu Deutschland abzubrechen. Der Umstand, dass er dem Nationalsozialismus nahegestanden hatte, erwies sich in den folgenden Phasen des Krieges gar als Vorteil für die Alliierten. Zu diesen unterhielt der Psychoanalytiker ab 1942 intensive Beziehungen.

Am intensivsten war Jungs Kontakt zu Allen W. Dulles, dem Vertreter des US-Geheimdienstes Office of Strategic Services (OSS) in der Schweiz. Aus dem OSS entstand später die heutige CIA. Dulles operierte seit November 1942 von der Herrengasse 23 in Bern aus, in unmittelbarer Nähe des Bundeshauses. Als «Sonderbeauftragter der amerikanischen Regierung in Bern» hatte der Amerikaner den Auftrag, die US-Nachrichtendienste aufzubauen und zu koordinieren.

Allen Dulles prägte in der Folge tatsächlich die gesamten Tätigkeiten der alliierten Nachrichtendienste in Europa. Dies war nur möglich, weil er offiziell als Diplomat galt. Der Amerikaner knüpfte Kontakte zu verschiedenen Widerstandsbewegungen in ganz Europa und koordinierte verschiedene Kampfhandlungen gegen das Dritte Reich.

In der Schweiz legte Allen Dulles den Grundstein für seine spätere Karriere in der CIA, die er nicht nur gründete, sondern zwischen 1953 und 1961 auch leitete. Nach heutigem Kenntnisstand waren Dulles Erfolge allerdings eher bescheiden. Weder konnte er 1944 der Partisanenrepublik rund um Domodossola wirklich helfen, noch war das Geheimtreffen «Operation Sunrise» mit SS-General Karl Wolff 1945 in Ascona am Kriegsende wirklich entscheidend.

Trotzdem wurde der Geheimdienstler nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer mächtigen Figur in der US-Politik. Und dies hat er nicht zuletzt zahlreichen Ideen von Carl Gustav Jung zu verdanken.

CIA-Direktor Allen Dulles an einer Rede vor den Medien im Januar 1958. Bild: Library of Congress

«Verkuppelt» hatte Dulles und Jung die Amerikanerin Mary Bancroft. Die Schriftstellerin lebte seit 1934 in der Schweiz und war mit dem Schweizer Bankier Jean G. Rufenacht verheiratet. Bancroft arbeitete als Übersetzerin und war von Dulles als OSS-Agentin rekrutiert worden.

Dulles und Jung pflegten eine enge Beziehung, mit Begegnungen, unter anderem in Ascona während der Eranos-Tagungen, aber auch durch einen regelmässigen Briefverkehr oder eben durch die Vermittlung von Mary Bancroft. Die beiden Männer waren von der Idee fasziniert, eine einzigartige Synergie zwischen Politik, Spionage und Psychologie zu schaffen. Diese Faszination beflügelte den inzwischen 68-jährigen Jung und führte zu diversen Überlegungen zur Propaganda der Alliierten und zu einer Reihe von psychiatrischen Analysen über die Schlüsselfiguren der Naziführung.

Aus Jung wurde Agent 488

Allen Dulles war von Jungs innovativen psychopolitischen Erkenntnissen – Thesen, die sich mit den unbewussten Teilen der menschlichen Psyche befassten – so angetan, dass er dem Schweizer eine OSS-Nummer gab: Carl Gustav Jung wurde zu Agent 488.

Dulles' Berichte an Washington und insbesondere an General Eisenhower waren voll von Jungs Erkenntnissen über die Naziführung und das deutsche Volk. C.G. Jung sagte richtig voraus, dass ein zunehmend verzweifelter Hitler wahrscheinlich Selbstmord begehen würde. Dulles wird vom C.G. Jung-Biographin Deirdre Bair sogar mit den Worten zitiert: «Niemand wird wahrscheinlich jemals wissen, wie viel Professor Jung während des Krieges zur Sache der Alliierten beigetragen hat.»

Dulles lehnte es ab, weitere Einzelheiten zu nennen, da die meisten dieser Informationen geheim gewesen wären. Es bleibt aber eine Tatsache, dass am Ende des Krieges sogar General Eisenhower – Supreme Commander der Alliierten – sich persönlich bei Jung für seinen Beitrag bedankte.

General Dwight Eisenhower bei einem Truppenbesuch in der Normandie, 1944. Bild: Wikimedia

Auch nach 1945 blieben Jungs Analysen und Theorien wohl Teil der amerikanischen Strategie. Vor allem in der Aussenpolitik, wo mit der aggressiven Förderung von Kapitalismus und Demokratie versucht wurde, den Kommunismus einzudämmen. Allen Dulles, dessen Bruder John Foster Aussenminister in der Regierung von Präsident Dwight Eisenhower war, wurde 1953 zum ersten Direktor der CIA ernannt.

Bis zu seiner Entlassung nach der gescheiterten Schweinebucht-Invasion auf Kuba 1961 blieb Dulles die graue Eminenz der US-Aussenpolitik. Unter seiner Führung nahmen die Spionageaktivitäten der CIA explosionsartig zu.

Unter Dulles' Führung agierten die USA mit zahlreichen verdeckten Operationen und illegalen Interventionen, welche oft legal gewählte Regierungen umstürzten und zum Aufstieg von Autokraten und Militärdiktaturen beitrugen. Natürlich immer unter dem Deckmantel einer Förderung der «freien Marktwirtschaft» und mit dem vorgeschobenen Ziel einer globalen Demokratisierung.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Regierungssturz des guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz Guzmán 1954. Der Sohn eines Schweizer Auswanderers aus dem zürcherischen Andelfingen war offiziell gewählt worden und den USA wegen seiner geplanten Agrarreform ein Dorn im Auge. Diese Reform sah eine gerechtere Landverteilung vor, was nur mit der Enteignung zahlreicher in Guatemala aktiver US-Firmen möglich gewesen wäre. Für die USA ein «No-Go», weshalb Guzmán weichen musste. Dafür setzte Dulles auch psychopolitische Methoden ein, die sich bereits während des Zweiten Weltkriegs, unter massgeblichem Einfluss von Jung bewährt hatten.

Jacobo Arbenz Guzmán gemeinsam mit seiner Frau, aufgenommen 1955. Bild: Wikimedia

Fast 80 Jahre später lässt sich anhand von amerikanischen Archiv-Dokumenten belegen, dass C.G. Jung mit den Alliierten kooperiert hatte. Der Psychoanalytiker vollbrachte schliesslich eine Kehrtwende: vom mutmasslichen Nationalsozialisten zum Berater der Alliierten.

Jungs Verbindung zu Dulles blieb nach dem Krieg bestehen, sogar privat. Seine Frau Clover Dulles wohnte vorübergehend in Zürich und wurde mehrfach von Jung behandelt. Die Tochter des ersten CIA-Chefs, Joan Dulles, stieg mit Jungs Methoden zu einer prominenten Psychoanalytikerin auf und ist Sinnbild der Verbindung von Spion Dulles und Psychoanalytiker Jung.

