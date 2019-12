Wissen

QDH: Huber ist krank und wir haben Weihnachtsessen. Jetzt Quiz!



Liebe Huberquizzer

Heute ist Freitag. Und heute feiert watson sein Weihnachtsessen. Leider ohne Huber, der das Bett hütet. Böse Zungen behaupten, er sei beim Dreh zu diesem Video angesteckt worden. Noch bösere Zungen behaupten, er sei von seinem Banknachbarn (mir) angesteckt worden. Ich muss zugeben, dass die zweite Möglichkeit nicht ganz von der Hand zu weisen ist.

Anyway. Wir quizzen Don Huber also am Telefon. Und nun die gute Nachricht: Er pfeift aus dem letzten Loch. Und wenn Huber unter dem Einfluss von Medikamenten steht, performt er in der Regel nicht ganz so gut wie mit einem Bier in der Hand. Aber man darf den Huber nicht vor der letzten Frage abschreiben.

Euch wünsche ich gutes Gelingen und auf jeden Fall eine gesunde Woche! Hey ho! Let's go!

Quiz 1. Sport: Eliud Kipchoge lief erst kürzlich als erster Mensch die Marathondistanz in unter zwei Stunden. Wo? EPA Helsinki Lissabon Wien Valencia 2. Philosophie: Wer ist KEIN Vordenker einer anarchistischen Bewegung? Jeremy Bentham Michail Alexandrowitsch Bakunin Adhémar Schwitzguébel William Godwin 3. Musik: Wie viele Tasten hat ein Konzertflügel – und eigentlich jedes normale Klavier? AP 76 80 84 88 4. Geschichte: Wie hiess der spanische Anarchist und Revolutionär, der sich der Legende nach bei der Belagerung von Madrid 1936 beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug selbst in die Lunge schoss und sich dabei selbst eine tödliche Verletzung zufügte? Francisco Franco Buenaventura Durruti José Sanjurjo Emilio Mola 5. Medizin: Wie nennt man die vererbbare angeborene anatomische Besonderheit bezüglich der Anzahl zusätzlicher Hand- und/oder Fussgliedmassen? Wikipedia Multiextremitis Paranaptyxis Polydaktylie Inoffensumogenese 6. Schweiz: In welcher Schweizer Region fiel anarchistisches Gedankengut in den 1870ern auf besonders fruchtbaren Boden? Im Tessin Im Bündnerland Im Berner und Neuenburger Jura In Schaffhausen 7. Geographie: Welches der folgenden Länder hat auf dem Land MEHR als nur einen direkten Nachbarn? Swasiland (jetzt Königreich Eswatini) Lesotho Katar Gambia 8. International: Die bekannteste anarchistische Partei Deutschlands heisst APPD. Wofür steht die Abkürzung? Anarchistische Pöbel-Partei Deutschlands Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands Anarchistische Punk-Partei Deutschlands Anarchistische Proll-Partei Deutschlands 9. Wissenschaft: Welche SI-Einheit hat die magnetische Flussdichte? Parsec Siemens Tesla Candela 10. Populärkultur: Wie heisst die Spielfigur im Kult-Videospiel «Monkey Island»? Guybrush Ulysses Threepwood Jack O’Rum Wally Toothrot Ron Gilbert LeChuck

Durchgehender Optimismus ist absolut schädlich Video: watson/Maurice, Nico, Sandro

