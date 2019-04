Vergiss die Schweizer Küche – Küchenhilfen aus der Schweiz sind viel bekannter

Wissen

Sparschäler, Alufolie und Co.: Küchenhilfen aus der Schweiz



Die französische, die italienische oder die chinesische Küche sind weltweit bekannt. Die Schweizer Kochkünste nicht, dafür Schweizer Erfindungen. Sie erleichtern den Köchen rund um den Erdball das Leben.

Andrej Abplanalp / Schweizerisches Nationalmuseum

Die Schweizer Küche gehört global nicht zu den bekanntesten. Doch ohne die Schweiz wäre das kulinarische Erbe des Planeten sicher um einige Kapitel ärmer. Oder anders gesagt: Das Kochen wäre etwas komplizierter. Nehmen wir zum Beispiel die Knoblauchpresse. Zehe reinstecken, drücken und schon ist der betörende mediterrane Geschmack garantiert. Nicht auszudenken, wenn jede einzelne Knoblauchzehe gerüstet und geschnippelt werden müsste.

Erfunden hat dieses Wunderwerkzeug ein gewisser Karl Zysset (1907-1998). Der Velomechaniker aus dem bernischen Lyss war ein leidenschaftlicher Erfinder. Die Anfang der 1950er-Jahre von ihm entwickelte Presse schaffte es zum globalen Verkaufshit. Der Berner brachte später noch einige weitere Geräte auf den Markt, unter anderem eine Salatschleuder oder einen Zwiebelhacker.

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum

Im Blog veröffentlichen Mitarbeiter des Nationalmuseums und renommierte Gastautoren Beiträge zu aktuellen Themen. Der Beitrag «Küchenhilfen aus der Schweiz» erschien am 27. März 2019.

blog.nationalmuseum.ch/2019/03/schweizer-erfindungen-fuer-die-kueche

Folien aller Art

Auch die Cellophan-Folie entstand im Kopf eines Schweizers. Sie ist heute in fast jeder Küche anzutreffen und hilft nicht nur, Lebensmittel zu konservieren, sondern wird teilweise auch zum Niedergaren von Fleisch benutzt. Angeblich soll dieses so besonders saftig bleiben. Erfunden hat es Jacques Brandenberger (1872-1986), ein ideenreicher Chemiker aus Zürich, der nach einem brillanten Uniabschluss in Bern nach Frankreich zog. Dort entwickelte er 1912 die bis heute verwendete Wunderfolie.

Bild: Wikimedia

Auch eine andere Folie ist in kulinarischen Gefilden unverzichtbar: die Alufolie. Sie stammt vom Aargauer Heinrich Alfred Gautschi, der sie 1905 patentieren liess. Das vielseitige Material eignet sich neben dem Verpacken von Esswaren ebenfalls zum Garen von Lebensmitteln, beispielsweise von Fischen, und gehört heute zur Standardausrüstung einer Küche.

Raffeln und Rüsten

Nicht fehlen dürfen in dieser Hitparade der Küchenhelfer natürlich die Bircherraffel und der Sparschäler Rex. Maximilian Oskar Bircher-Benner (1867-1939) hat Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur eine Rohkost-Diät entwickelt und das Birchermüesli erfunden, er hat auch ein geniales Küchengerät entwickelt.

Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Die Bircherraffel hat die Zutaten für das Müesli in bekömmliche Portionen geteilt. Die Raffel wurde in den 1920er-Jahren von Bircher-Benner gemeinsam mit der Aargauer Firma Egloff & Co. entwickelt. Bis heute wird die Kultraffel produziert und findet sich in den Küchen dieser Welt.

Bild: Wikimedia

Dort trifft man ebenfalls den Sparschäler Rex an. Das Gerät wurde 1948 von Alfred Neweczeral (1899-1959) erfunden und erleichtert das Gemüseschälen enorm. Ob Kartoffeln, Rüebli oder Gurken, mit dem genialen Küchenhelfer geht das ruck, zuck. Bis heute hat sich der Gemüseschäler mehr als 50 Millionen mal verkauft und ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht.

Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Kulinarisch spielt die Schweiz nicht in der Champions League, aber was das praktische Leben in der Küche angeht, kann es nur einen Weltmeister geben: die Schweiz!

