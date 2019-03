Wissen

Nach sexistischen Aussagen: Cern beendet Zusammenarbeit mit Forscher

In einem Vortrag hatte ein italienischer Gastforscher am Cern die Eignung von Frauen für naturwissenschaftliche Berufe in Frage gestellt. Das Cern hatte ihn zunächst suspendiert, trennt sich nun aber endgültig von dem Wissenschaftler, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Physik sei «von Männern erfunden und aufgebaut» worden

Das Teilchenforschungszentrum Cern kappt alle Verbindungen mit Alessandro Strumia von der Universität Pisa, nachdem dieser durch einen Vortrag im vergangenen September Empörung ausgelöst hatte. Unter anderem hatte Strumia behauptet, die Physik sei «von Männern erfunden und aufgebaut» worden.

Unqualifizierte Frauen würden heute aus politischen Gründen Posten in den Naturwissenschaften einfordern. Diskriminierung in der Physik treffe seiner Ansicht nach vielmehr die Männer.

Sein Vortrag löste grosse Empörung aus. Das Cern hatte ihn bereits kurz nach dem Vortrag suspendiert und eine Untersuchung des Falls angekündigt. Nach Abschluss derselben habe man sich entschieden, die Zusammenarbeit mit Strumia endgültig zu beenden, wie das Forschungszentrum gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angab. (tam/sda/afp)

