Quizz den kranken Huber! Sein Hirn ist Brei. Ist das deine Chance?

Inzest und die grosse Liebe zu einem Pferd: Kaiser Caligulas Sündenregister

Von Zorn erfüllt soll der römische Kaiser Caligula (12–41) diesen Satz gebrüllt haben, als der Pöbel statt seiner geliebten «Grünen» eine andere Zirkus-Partei beim Wagenrennen anfeuerte. Im Grunde aber kann er nicht ernstlich gehofft haben, dass sein Fluch tatsächlich in Erfüllung gehe. Es hätte ihm doch den ganzen Spass geraubt, all die schönen Hinrichtungen wären so auf nur eine einzige zusammengeschrumpft!

Was bekommen wir nicht alles von diesen schamlosen Kaisern zu hören. Sicherlich reihen …