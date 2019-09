Wissen

Gestern feierte «Wer Wird Millionär?» sein 20-Jahr-Jubiläum. Dabei durfte Kultmoderator Günther Jauch zum 11. Mal zur korrekten Beantwortung der Millionen-Frage gratulieren. Die drei Gewinner der Prominenten-Specials (Oliver Pocher, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger) mal ausgenommen.

Jan Stroh hatte bei der Spezial-Ausgabe von gestern jedoch einen entscheidenden Vorteil – er kannte viele der Fragen bereits. Zum Jubiläum wurden nämlich nur Fragen gestellt, die in den 20 Jahren bereits einmal gespielt wurden – insgesamt waren das gegen die 35'000 Fragen. Stroh ist so grosser WWM-Fan, dass er alle Sendungen entweder live oder in einer Wiederholung sah – er richtete sich zuhause sogar seinen eigenen WWM-Keller ein.

bild: screenshot rtl

Ob Freak oder Fan, Jan Stroh ahnte die korrekte Antwort auf die Millionen-Frage – wie viele hättest du richtig beantwortet?

Quiz 1. Die Frage vom 20-jährigen «Wer wird Millionär»-Jubiläum für den Kandidaten Jan Stroh lautete: Welches dieser Grimm'schen Märchen beginnt nicht mit «Es war einmal ...»? RTL Rumpelstilzchen Hans im Glück Die Sterntaler Rotkäppchen 2. Am 2. Dezember 2000 knackte Prof. Eckhard Freise diese Millionen-Frage: Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everest? RTL Nasreddin Hodscha Nursay Pimsorn Tenzing Norgay Abrindranath Singh 3. Marlene Grabherr erspielte sich im Mai 2001 eine Million Mark mit der Antwort auf diese Frage: Welche beiden Gibb-Brüder der Popband The Bee Gees sind Zwillinge? RTL Robin und Barry Maurice und Robin Barry und Maurice Andy und Robin 4. Im Oktober 2002 gewann der Philosophiestudent Gerhard Krammer als erster Teilnehmer eine Million Euro (statt Mark) mit dieser Frage: Welcher berühmte Schriftsteller erbaute als diplomierter Architekt ein Freibad in Zürich? RTL Joseph Roth Martin Walser Max Frisch Friedrich Dürrenmatt 5. Dr. Maria Wienströer gewann im März 2004 mit dieser Frage: Wer bekam 1954 den Chemie- und 1962 den Friedensnobelpreis? RTL Linus Pauling Otto Hahn Pearl S. Buck Albert Schweitzer 6. Aufzugsmonteur Stefan Lang knackte im Oktober 2006 die Frage zur Million: Welches chemische Element macht mehr als die Hälfte der Masse eines menschlichen Körpers aus? RTL Kohlenstoff Kalzium Sauerstoff Eisen 7. Student Timur Hahn wusste im Januar 2007 die Antwort auf die Millionenfrage: Welches Meer ist nach einem mythologischen König benannt, der sich dort hineingestürzt haben soll? RTL Ionisches Meer Ägäisches Meer Adriatisches Meer Kaspisches Meer 8. Café-Besitzer Ralf Schnoor wusste im November 2010 die Antwort auf die 1-Million-Euro-Frage. Sie lautete: Wie heisst die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde? RTL Schwarzer Einser Roter Zweier Gelber Dreier Blauer Vierer 9. Wer sollte sich mit der «Zwanzig nach vier»-Stellung auskennen? Pokerspieler Sebastian Langrock beantwortete im März 2013 diese Frage richtig. Und du? RTL Fahrlehrer Karatemeister Kellner Landschaftsarchitekt 10. Hotelfachmann Thorsten Fischer konnte sich im Oktober 2014 die Million sichern. Mit dieser Frage: Die Entfernung von der Hauptstadt Berlin zum Erdmittelpunkt ist ungefähr so gross wie zwischen Berlin und ... RTL Tokio Kapstadt Moskau New York 11. Student Leon Windscheid gewann im Dezember 2015 die Million. Die Frage lautete: Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel? RTL 22 24 26 28

Zu schwer für dich? Dann versuch' dich doch bei den 50-Euro-Fragen:

Quiz 1. Was gibt's auch in Leipzig an jeder Tankstelle? A: Hallö B: Cheeriö C: Alöha D: Öle 2. Einen Anrufer hat man redensartlich an der ...? A: Kordel B: Strippe C: Leine D: Schnur 3. Von wem ist seit Juli 2003 kein Nachwuchs mehr zu erwarten? A: Borkenkäfer B: Marienkäfer C: Hirschkäfer D: VW Käfer 4. Wer ist geizig? A: Markdachser B: Groschenlachser C: Pfennigfuchser D: Euroluchser 5. Was sieht man im Karneval zuhauf? A: Idiotenhügel B: Eselsbrücken C: Narrenkappen D: Deppendörfer 6. Was ist in Australien, Indonesien und auf den Philippinen zu Hause? A: Kakaich B: Kakadu C: Kakaer D: Kakasie 7. Wer sich nur mühsam äussern kann, der muss um ...? A: Buchstaben boxen B: Silben catchen C: Worte ringen D: Sätze fechten 8. Wie wird der Arbeitgeber auch bezeichnet? A: Tortenheber B: Teigschaber C: Brötchengeber D: Krümelmonster 9. Jeden Montag erscheint das Hamburger Nachrichtenmagazin ...? A: Der Fön B: Der Lippenstift C: Der Spiegel D: Der Lockenwickler 10. Was machen Schwimmer, wenn sie kopfüber ins Becken springen? A: barschen B: hechten C: butten D: flundern 11. Wie heisst der gesetzlich fixierte Zeitpunkt, zu dem Verkaufslokale schliessen? A: Torschlusspanik B: Schlussverkauf C: Ladenschluss D: Ausfuhrstopp 12. Ein Mobiltelefon nennt man in Deutschland meist ...? A: Walkie B: Talkie C: Handy D: Quickie 13. Was ziert moderne Hausfassaden? A: Waschbeton B: Spülglas C: Schleuderholz D: Bügelstahl 14. Was ist ein Toupet? A: falsche Zähne B: falsche Haare C: falscher Schmuck D: falscher Pelz 15. Was macht die Hausfrau extra für das Mittagessen? A: Gurken anziehen B: Bohnen überwerfen C: Spinat anlegen D: Kartoffeln aufsetzen 16. Welches Wesen taucht in vielen Horrorfilmen auf? A: Werwolf B: Wiebär C: Wasmaus D: Wiesopferd 17. Welches Pferd wiehert der Redensart zufolge in Beamtenstuben? A: Bürowallach B: Amtsschimmel C: Schnarchross D: Pensionsgaul 18. Wenn etwas keinerlei Qualitätsanspruch erfüllt, dann ist es ...? A: höhlenmies B: kanalfaul C: tunnelelend D: grottenschlecht 19. Eine tolle Sache nennt man umgangssprachlich auch ...? A: erste Sahne B: zweite Milch C: dritter Quark D: vierter Käse 20. Womit vergleicht der Volksmund scherzhaft einen Menschen, der sich beleidigt fühlt? A: Rührei B: Leberwurst C: Kräuterquark D: Pflaumenmus

