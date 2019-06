Wissen

Spass

Liebe Huberquizzer

Es geht langsam in Richtung Sommerpause und so richtig in die Gänge ist Huber noch nicht gekommen. Er behauptet, das Quiz werde immer schwieriger. Ich werde das nächstens in einer ruhigen Minute einmal prüfen (also nie).

Jetzt geht es aber los! Viel Spass und gute Nerven!

Wieso wünscht er jetzt gute Nerven? Wird's so schwierig? Verdammt! Oder war Huber so gut? Kacke. Was mach ich jetzt? Soll ich überhaupt noch weiter lesen? Da steht ja sowieso nur noch Schwachsinn.

Schwachsinn.

So. Los jetzt!

Quiz 1. Beginnen wir gleich – ich geb nicht auf – mit einem Länderumriss und damit mit Geographie: Ghana Bangladesch Uganda Gabun 2. Geschichte: Welches Ereignis passt zeitlich NICHT zu den anderen? Moctezuma II. wird ermordet. In Spanien werden zahlreiche jüdische «Conversos» von der Inquisition verfolgt und hingerichtet. Martin Luther beginnt auf der Wartburg in Thüringen das Neue Testament zu übersetzen. Zuerst wütet in London «die grosse Pest», wenig später «der grosse Brand». 3. Sport: Wie lautet Cristiano Ronaldos Nachname? EPA/EFE Pinto dos Santos Aveiro Almeida Ribeiro Sousa Costa 4. Liechtenstein. Statt einer Schweizer Frage widmen wir uns einmal unserem Nachbarländle. Offizielles Staatsoberhaupt ist noch immer Fürst Hans-Adam II. Er wird aber schon länger vertreten. Von wem? KEYSTONE Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein Erbprinz Max Emanuel von Liechtenstein Erbprinzessin Marie Caroline Elisabeth Immaculata von und zu Liechtenstein Erbprinz Joseph Wenzel Maximilian von Liechtenstein. 5. International: Die Strasse von Hormus (Abbildung) ist dank Trump im Moment in aller Munde. Zu welchem Land gehört der eingezeichnete Zipfel – es ist eine Enklave? Iran Saudi-Arabien Vereinigte Arabische Emirate Katar Oman Kuweit 6. Populärkultur: Was ist der Dunning-Kruger-Effekt, der auch in den Kommentarspalten von watson manchmal zu Gast ist? Die Neigung, Fakten, die der eigenen Überzeugung widersprechen, als Bestätigung der eigenen Überzeugung zu betrachten. Die Tendenz, sich für unbeeinflusst zu halten. Die Tendenz, von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte Eigenschaften zu schliessen. Die Tendenz von wenig kompetenten Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. 7. Politik & Propaganda: Was ist ein Deep Fake? Eine Technik, beruhend auf künstlicher Intelligenz, um gefälschte Videos herzustellen. Fake-News, die von langer Hand von einem politischen Netzwerk gezielt eingefädelt wurden. Die Technik, mit vielen sich widersprechenden Informationen Verwirrung zu stiften. Eine Falschmeldung, die sich aufgrund ihrer Popularität und ihrer Präsenz im Netz nicht mehr revidieren lässt. 8. Botanik: Welche Pflanze gilt in der Schweiz NICHT als ein invasiver Neophyt? KEYSTONE Kirschlorbeer Riesenaronstab Robinie Bisam-Malve 9. Technik & Wissenschaft: Welches Element ist das häufigste im Universum (aber nicht auf der Erde)? AP NY Lithium Kohlenstoff Wasserstoff Stickstoff 10. Kunst & Kultur: Wie viele Grundpositionen gibt es beim Ballett? EPA/EPA 3 5 7 8

